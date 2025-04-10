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Будуть проблеми з продовольством: скільки грошей потрібно Україні на розмінування

Анна Ярославська
10 квітня 2025, 12:25
137
Часом розмінування одного гектара землі коштує дорожче, ніж вартість цієї землі.
Розмінування, міни
Заміновані поля - величезна проблема для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези:

  • Україні потрібна фінансова допомога для розмінування полів
  • Наразі 86 саперних груп розміновують територію
  • Розв‘язання проблеми замінування коштуватиме 30 млрд доларів

Проблема замінування в Україні дуже суттєва, причому не лише для Запоріжжя та Херсонщини, а й для Миколаївщини та Харківщини, а також частково Чернігівської та Сумської областей. Скрізь, де був ворог і залишив після себе наслідки війни, ми відчуватимемо цю проблему ще десятиліттями. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук та оцінив ризики того, що через проблему замінованих полів в Україні подорожчають овочі.

За його словами, на підконтрольній Україні території 1,7 млн гектарів землі сьогодні потребують розмінування.

"За 2024 рік було передано фермерам і людям, які працюють на землі, близько 260 тисяч гектарів розмінованої землі. Це мало, але поступово процес іде", - сказав Марчук у коментарі Главреду.

При цьому все буде впиратися у фінанси і кількість професійних саперних груп. Зараз таких груп, що працюють на території України, 86.

"Єдине, чого не вистачає, це фінансування, оскільки часом розмінування одного гектара землі коштує дорожче, ніж вартість цієї землі: розмінування може коштувати 3-5 тисяч доларів, а ціна землі в тому регіоні становить 1 тисячу доларів. Відповідно, без міжнародної фінансової підтримки ми цього зробити не зможемо", - сказав він.

Марчук підкреслив, що Україні потрібна фінансова допомога, інакше проблем із продовольством не уникнути.

"Світ повинен розуміти: якщо він не хоче мати проблеми з продовольством, а хоче відчувати всі експортні можливості, які є в України, він повинен посилити нашу країну фінансовою підтримкою", - сказав він.

На 2025 рік у державному бюджеті передбачено 1 млрд гривень для розмінування полів, але цього недостатньо. Для того, щоб розмінувати всі території, які перебувають під нашим контролем, за попередніми рахунками, потрібно близько 30 млрд доларів, резюмував Марчук.

Дивіться відео - Денис Марчук розповів, які базові продукти подорожчають найближчими місяцями:

Наслідки війни для аграрного сектора України

Як писав Главред, повномасштабне російське вторгнення завдало істотної шкоди всім галузям сільського господарства України. Не можна сказати, що когось це не зачепило. Найважче прифронтовим територіям, які в умовах обстрілів проводять посівні та збиральні кампанії. Україна зазнала колосальних втрат.

Через війну країна відчуває серйозні екологічні наслідки. Навіть після її завершення шкода від артилерійських снарядів, мін, безпілотників і ракет буде відчутна ще багато років. Особливо руйнівним для навколишнього середовища України став підрив Каховської дамби в червні 2023 року, пише NYT.

Раніше доктор біологічних наук і начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв повідомив, що після сильних штормів мазут через розлив танкерів Росії дійшов і до України. Чорноморське узбережжя Одеської області постраждало від забруднення.

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Хто такий Денис Марчук?

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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