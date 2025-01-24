Наслідки не мають меж: з РФ на Україну сунула екокатастрофа - де вже забруднено

Катастрофа стала черговим ударом для екосистеми Чорного моря.

https://glavred.net/ukraine/posledstviya-ne-imeyut-granic-iz-rf-na-ukrainu-suet-ekokatastrofa-gde-uzhe-zagryazneno-10633574.html Посилання скопійоване

Катастрофа з мазутом з Кримом дійшла до Одещини / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото t.me/razvozhaev

Про що мова:

Мазутні плями на узбережжі Одещини зафіксовано після штормів

Дельфіни, птахи та екосистема Чорного моря в епіцентрі екологічної кризи

Після сильних штормів страшна мазутна біда через розлив танкерів Росії дійшла і до наших країв. Чорноморське узбережжя Одеської області постраждало від забруднення, розповідає докторо біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв на своїй сторінці в Facebook.

На піщаний пересип у рекреаційній зоні "Катранка", неподалік Дунайського біосферного заповідника та Національного природного парку "Тузлівські лимани", винесло плями мазуту.

відео дня

"Наслідки таких екологічних катастроф не мають меж і що тисячі тон мазуту, що потрапили в море, спричинять велику біду для природних екосистем Чорного моря і його біорізноманіття", - говорить Русєв.

У зоні забруднення вже знайдено постраждалих птахів, вкритих мазутом. Один із таких екземплярів офіційно направили до Українського центру екології моря для проведення експертиз, щоб встановити походження забруднення. Однак, за словами адміністрації Національного природного парку, керівник центру Віктор Коморін відмовився брати матеріали на дослідження, посилаючись на ризик пташиного грипу.

Ця катастрофа стала черговим ударом для екосистеми Чорного моря. Науковці ще не встигли до кінця проаналізувати наслідки підриву Каховської ГЕС, які також негативно вплинули на біорізноманіття регіону, як РФ завдала нового екологічного удару.

Також Іван Русєв ставить логічне запитання: чи готові місцеві органи влади адекватно реагувати на нові екологічні виклики, пов’язані з діями РФ у Чорному морі?

Наразі команда Національного парку "Тузлівські лимани" проводить обстеження забруднених ділянок узбережжя. Масштаби екологічної катастрофи уточнюються, і найближчим часом обіцяють оприлюднити більше інформації.

Аварія російських танкерів та розлив мазуту – що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в кінці грудня у Криму оголосили надзвичайний стан через розлив мазуту в Чорному морі. Аварія сталася під час зіткнення танкерів у Керченській протоці.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко прокоментував плями мазуту після аварії танкерів РФ. На жаль, вже тоді було сказано, що наслідки забруднення після аварії російських танкерів зачеплять навіть Одесу, а найгірша ситуація буде в Азовському морі

За словами і речника ВМС України Дмитра Плетенчука, мазут з Криму може дістатися узбережжя Одещини. На це вказує течія, яка рухається проти годинникової стрілки вздовж українського узбережжя.

Більше важливих новин:

Хто такий Іван Русєв? Іван Русєв — це відомий український еколог, доктор біологічних наук і начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани", розташованого на Одещині. Іван Русєв активно веде свої соціальні мережі, де розповідає про поточні дослідження, природоохоронні проблеми та події в "Тузлівських лиманах". Його робота є важливим джерелом інформації для громадськості, яка цікавиться станом екології в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред