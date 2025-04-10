Низка продуктів подорожчає, якщо в Україні подаватимуть воду по графіках - Марчук

Кілька груп популярних продуктів залежать від постачання води.

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Ціна на овочі напряму залежить від водопостачання / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що сказав Марчук:

Наразі не йде мова про погодинну подачу води

Якщо погодинна подача води буде діяти, ціни на продукти зростуть

Нещодавно з'явилася інформація, нібито в Україні планують ввести графіки подачі води, що напряму може вплинути на ціноутворення. Про це в чаті на Главреді розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Він заявив, що не чув про ризик подачі води по годинах, але наголосив, що проблема води справді є глобальною і для України і для світу через зміни клімату.

Дивіться відео про те, як у найближчий час можуть змінитися ціни на продукти в Україні:

"Зміни клімату призводять до збільшення кількості посушливих днів, підвищення температур, а отже, використання води у рази збільшується. І від цього, зокрема, залежатиме ціна на продукти харчування. Адже та сама овочева група без води не виживатиме", - пояснив Марчук.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Відповідно, у випадку підвищення витрат на воду при недостатній кількості опадів овочі зростатимуть у ціні. Також підвищаться ціни на зернову і олійну групи.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на продукти традиційно зростають перед будь-якими святами. Оскільки Великдень 2025 не за горами, вже подорожчали яйця. Також зростає в ціні борошно, яке використовують для святкової випічки.

Раніше також Марчук повідомляв, що до нового врожаю вартість борщового набору зросте на 15%, однак спрогнозувати, що буде з цінами далі наразі складно.

Напередодні Олег Катеринич зазначив, що зараз ціна на яйця в Україні знаходиться на піку і навіть якщо цей продукт зросте у вартості у найближчі кілька тижнів, це буде не дуже суттєво.

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Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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