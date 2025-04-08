Втрати колосальні: названо прямі збитки аграрного сектору України через війну

Непрямі збитки України склали до 100 млрд доларів.

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Україна зазнала колосальних втрат через війну / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези:

Немає жодної галузі, яка не постраждала б через війну

Прямі збитки аграрного сектора склали $30 млрд

Повномасштабне російське вторгнення завдало істотної шкоди всім галузям сільського господарства України. Не можна сказати, що когось це не зачепило. Найважче прифронтовим територіям, які в умовах обстрілів проводять посівні та збиральні кампанії. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Також важко там, де був ворог, який знищував елеватори, ферми, спалював техніку тощо. Зокрема, це дуже важка історія для Херсонщини, Запоріжжя, Харківщини, Миколаївщини. Усе це призводило до великих втрат і в посівах через мінування, коли немає можливості вирощувати культури, і до втрат у нарощуванні поголів'я великої рогатої худоби, тому що знищувалися молочно-товарні комплекси, свинокомплекси, птахоферми", - розповів Марчук у коментарі Главреду.

За його словами, Україна зазнала колосальних втрат.

"Сьогодні через війну аграрний сектор України, за підрахунками Світового банку, втратив близько 30 млрд доларів, це прямі збитки, а непрямі збитки склали до 100 млрд доларів. Це колосальні кошти. Це зачепило всіх", - зазначив Марчук.

Дивіться відео - Денис Марчук розповів, які базові продукти подорожчають найближчими місяцями:

Як писав Главред, через війну країна відчуває серйозні екологічні наслідки. Навіть після її завершення шкода від артилерійських снарядів, мін, безпілотників і ракет буде відчутна ще багато років. Особливо руйнівним для навколишнього середовища України став підрив Каховської дамби в червні 2023 року, пише NYT.

Раніше доктор біологічних наук і начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв повідомив, що після сильних штормів мазут через розлив танкерів Росії дійшов і до України. Чорноморське узбережжя Одеської області постраждало від забруднення.

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Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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