"Будуть превентивні удари": Фейгін заявив, що росіяни більше не зможуть безкарно бити по Україні

Перед ворожою атакою 5 грудня Україна показала, що тепер може завдавати превентивних ударів по РФ.

Фейгін заявив, що російські атаки на Україну більше не залишаться безкарними / ua.depositphotos.com, УНІАН

Країна-агресорка Росія отримала превентивний удар від української армії 5 грудня.Такі удари по РФ будуть і надалі, а тому російські атаки на українську інфраструктуру більше не залишаться безкарними. Таку думку висловив російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Як зазначив Фейгін, перед ворожою атакою 5 грудня Україна показала, що тепер може завдавати превентивних ударів по РФ. За його словами, події на аеродромі Енгельс в Саратовській області, де внаслідок вибуху було пошкоджено щонайменше два літаки, чітко демонструють, що українські захисники більше не збираються терпіти масовані атаки росіян.

"Питання полягає в тому, чи з'явилися в України засоби протидії цьому і засоби оборонні, і засоби ударні. Я думаю, це, безумовно, якесь військове рішення... Точно ясно, що наступні удари не обійдуться без превентивних дій української армі. Це вже не буде одностороння безкарна атака на критичну інфраструктуру і удари по цивільному населенню з боку Москви", - зазначив Фейгін,

Він також висловив сподівання, що Україна отримає ще більше засобів для ударів і це змусить Кремль задуматися про доцільність продовження тактики ракетних атак.

Вибухи на військовій базі Росії в Енгельсі 5 грудня

Російські ЗМІ 5 грудня повідомили про те, що вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області прогриміли вибухи. Згідно з їхньою інформацією, ударний БПЛА атакував російські бомбардувальники. Ймовірно, пошкоджено два військових літаки Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих.

Радник ОП Олексій Арестович сказав, що пошкодження отримали мінімум три бомбардувальники Росії. Причиною вибухів він назвав необережне паління. За словами Арестовича, з цієї авіабази вилітають військові літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

Ракетна атака на Україну 5 грудня

У понеділок, 5 грудня, в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Російські окупанти випустили ракети по українських містах. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Внаслідок ракетного удару РФ були пошкоджені два об'єкти інфраструктури, через це у низці областей України запровадили екстрені відключення світла. Зокрема, без світла залишилася частина Одеси, Кривий Ріг, Сумська область та Миколаївщина.

Сили протиповітряної оборони України збили понад 60 з понад 70 випущених ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У країні-агресорі Росії виступили із цинічною заявою щодо масованої ракетної атаки на Україну. Так, ексчлен Держдуми Сергій Марков заявив, що ракетний удар по українських містах був здійснений з "гуманітарними цілями". Крім того, він збрехав, що російські загарбники б'ють по Україні, тому що ЗСУ нібито "завдають ударів по енергосистемі та інфраструктурі Донбасу".

Вас може зацікавити: