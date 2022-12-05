glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Будуть превентивні удари": Фейгін заявив, що росіяни більше не зможуть безкарно бити по Україні

5 грудня 2022, 23:02
Перед ворожою атакою 5 грудня Україна показала, що тепер може завдавати превентивних ударів по РФ.
Распад России, Марк Фейгин
Фейгін заявив, що російські атаки на Україну більше не залишаться безкарними / ua.depositphotos.com, УНІАН

Країна-агресорка Росія отримала превентивний удар від української армії 5 грудня.Такі удари по РФ будуть і надалі, а тому російські атаки на українську інфраструктуру більше не залишаться безкарними. Таку думку висловив російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Як зазначив Фейгін, перед ворожою атакою 5 грудня Україна показала, що тепер може завдавати превентивних ударів по РФ. За його словами, події на аеродромі Енгельс в Саратовській області, де внаслідок вибуху було пошкоджено щонайменше два літаки, чітко демонструють, що українські захисники більше не збираються терпіти масовані атаки росіян.

"Питання полягає в тому, чи з'явилися в України засоби протидії цьому і засоби оборонні, і засоби ударні. Я думаю, це, безумовно, якесь військове рішення... Точно ясно, що наступні удари не обійдуться без превентивних дій української армі. Це вже не буде одностороння безкарна атака на критичну інфраструктуру і удари по цивільному населенню з боку Москви", - зазначив Фейгін,

Він також висловив сподівання, що Україна отримає ще більше засобів для ударів і це змусить Кремль задуматися про доцільність продовження тактики ракетних атак.

Вибухи на військовій базі Росії в Енгельсі 5 грудня

Російські ЗМІ 5 грудня повідомили про те, що вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області прогриміли вибухи. Згідно з їхньою інформацією, ударний БПЛА атакував російські бомбардувальники. Ймовірно, пошкоджено два військових літаки Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих.

Радник ОП Олексій Арестович сказав, що пошкодження отримали мінімум три бомбардувальники Росії. Причиною вибухів він назвав необережне паління. За словами Арестовича, з цієї авіабази вилітають військові літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

Ракетна атака на Україну 5 грудня

У понеділок, 5 грудня, в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Російські окупанти випустили ракети по українських містах. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Внаслідок ракетного удару РФ були пошкоджені два об'єкти інфраструктури, через це у низці областей України запровадили екстрені відключення світла. Зокрема, без світла залишилася частина Одеси, Кривий Ріг, Сумська область та Миколаївщина.

Сили протиповітряної оборони України збили понад 60 з понад 70 випущених ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У країні-агресорі Росії виступили із цинічною заявою щодо масованої ракетної атаки на Україну. Так, ексчлен Держдуми Сергій Марков заявив, що ракетний удар по українських містах був здійснений з "гуманітарними цілями". Крім того, він збрехав, що російські загарбники б'ють по Україні, тому що ЗСУ нібито "завдають ударів по енергосистемі та інфраструктурі Донбасу".

Вас може зацікавити:

війна в Україні Марк Фейгін війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:39

Прикмети на 7 грудня: які 5 речей не можна робити у велике свято, щоб біду не залучити

23:26

Ракетний удар по енергооб'єктах: ситуація стабілізується через 1-2 дні - УкренергоВідео

23:12

Загинули 4 людини, ми ще не можемо закрити все небо: Зеленський розповів про наслідки ракетної атаки РФВідео

23:10

Кіркоров прокоментував незадоволене обличчя дочки, коли вона отримувала подарунки

23:02

"Будуть превентивні удари": Фейгін заявив, що росіяни більше не зможуть безкарно бити по УкраїніВідео

Реклама
22:55

"Тільки молитися": дочка Заворотнюк розповіла про стан матері і заговорила про її зовнішність

22:42

"Впишуться в кордони Росії": Кулеба висміяв радісного Путіна через "прогулянку" Кримським мостомВідео

22:34

"Хороші росіяни" плакали від гордості: Аллегрова заспівала пісню-підтримку вбивствам в Україні

22:31

Чому окупанти так наполегливо "самознищуються" під Бахмутом: експерт назвав три причиниВідео

22:30

Україна готова надати РФ гарантії безпеки: у Зеленського назвали умовуВідео

22:18

Цього краще уникати: чому не можна дивитися кішці в очі

22:01

"Народилися в один рік зі мною": Данілов розповів про російську ракету, що впала в МолдовіВідео

22:00

День Катерини: теплі привітання, листівки та картинки для прекрасної іменинниці

21:54

"Потрібно бути готовими": РФ може використати ракетну атаку для наступу – військовий експертВідео

21:45

Ламала і била посуд: неадекватна росіянка влаштувала скандал в московському барі через пісню Вакарчука

21:41

"Лукашенка публічно ліквідують": експерт заявив, що Росія може готуватися до анексії БілорусіВідео

21:40

Гороскоп на завтра 6 грудня 2022: Тельцям - вихід із зони комфорту, Дівам - зміни

21:30

Червоний новорічний манікюр 2023 казкової краси, який змусить повірити в дивоФото

21:08

Шикарна укладка забезпечена: 5 лайфхаків для природного об'єму волоссяВідео

20:27

Бояться "великої війни": США зменшили дальність HIMARS, щоб Україна не била по РФ - WSJВідео

Реклама
20:16

"Прильоти" були в 3 областях: українська енергосистема вистояла під час атаки РФ – ШмигальВідео

20:06

Аварійні відключення: по всій Україні екстрене знеструмлення після ракетних ударів РФВідео

19:41

Різко постарілий Максим Галкін розповів про прохання перерахувати грошіВідео

19:28

Терміново запасаємось: перед Новим роком ціни на сир можуть стати захмарнимиВідео

19:19

Військові вбиті, літаки пошкоджені: у Москві підтвердили атаки на авіабази ВПС РФВідео

19:00

В Україні різко потепліє: насувається циклон зі снігопадами і дощамиВідео

18:56

"Ні, Архип, нікуди ти не поїдеш": сина зрадниці Корольової взяли в РФ за м'яке місце

18:55

Хвиля хейту на адресу Пташки: що робити з цим?Погляд

18:50

Збито понад 60 випущених окупантами ракет: у ЗСУ розкрили деталі роботи ППОВідео

18:09

"Ко-ко-ко. От гнида": Софія Стужук збрехала про напад - хто насправді "робив замах" на блогерку

18:06

Путін зганьбився на Кримському мосту: Пєскову довелося виправдовуватисяВідео

17:59

Загрожує в'язниця: стало відомо, чому побився психований Лепс

17:58

Мало ракет, щоб бити по всій Україні: в ГУР попередили, що РФ буде "кошмарити" прифронтові території

17:57

"Ракети добра": в РФ виступили із цинічною заявою щодо масованої атаки на УкраїнуВідео

17:37

Чотири знаки зодіаку приречені на багатство, але на "халяву" розраховувати не вартоВідео

17:36

Більшість ракет збили: ППО України потужно відповіли на новий удар РФВідео

17:26

Знищені будинки та жертви: на Запоріжжі ракета поранила маленьку дитину - ТимошенкоВідео

17:17

Ображений Пригожин закотив істерику через слова Вайкуле про РосіюВідео

17:07

Батька і 2-х дітей розстріляли, матір перед смертю зґвалтували: окупанти вбили сім’ю на ЗапоріжжіВідео

16:53

"Мінімальна кількість для прориву ППО": Коваленко розповів, скільки ракет могли випустити росіяни

Реклама
16:49

Коли викинути шкода: як зі старого столу-книжки зробити цукерочку

16:42

У Зеленського розповіли про "прильоти" в результаті удару РФ: є постраждаліВідео

16:28

Яйця перед вживанням потрібно дезінфікувати: як це робити правильно

16:23

Росія вдарила ракетами по об'єктах енергосистеми - УкренергоВідео

16:19

Зворушлива схожість: Тіна Кароль порівняла ностальгічний кадр з покійним чоловіком та фото сина

16:14

У Молдові впала ракета під час ракетного удару РФ по Україні: що відомоВідео

16:08

Путін хоче воювати і на січень-лютий 2023-го готує нову хвилю мобілізації - ЦНСВідео

15:54

"Варварські атаки РФ": у США пообіцяли надати Україні більше систем ППО

15:47

Дивився на російських зірок з огидою: Олександр Рева з'явився на зйомках в РФ

15:46

Окупанти запустили по Україні уже другу хвилю ракет – КімВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буря
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти