Ядерний шантаж Кремля: Зеленський запропонував превентивний удар

НАТО має переглянути застосування свого тиску по відношенню до ядерного шантажу РФ, переконаний президент.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що НАТО має унеможливити застосування РФ ядерної зброї.
На його думку, необхідно відповісти на ядерний шантаж РФ превентивним ударом. Про це він заявив в ході онлайн-конференції в австралійському Інституті Лоуї, трансляція якої проходила в Facebook Офісу президента.
Глава держави переконаний в тому, що НАТО має переглянути застосування свого тиску по відношенню до ядерного шантажу РФ.
"Превентивні удари, щоб вони (кремлівська верхівка, - ред.) знали, що їх очікує, якщо вони застосують ядерну зброю. Не навпаки - чекати ядерних ударів Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, тоді отримай ось це", - додав Зеленський.
Ядерний шантаж РФ
Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.
У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.
Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.
"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.
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