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Ядерний шантаж Кремля: Зеленський запропонував превентивний удар

6 жовтня 2022, 20:52

НАТО має переглянути застосування свого тиску по відношенню до ядерного шантажу РФ, переконаний президент.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що НАТО має унеможливити застосування РФ ядерної зброї.

На його думку, необхідно відповісти на ядерний шантаж РФ превентивним ударом. Про це він заявив в ході онлайн-конференції в австралійському Інституті Лоуї, трансляція якої проходила в Facebook Офісу президента.

Глава держави переконаний в тому, що НАТО має переглянути застосування свого тиску по відношенню до ядерного шантажу РФ.

"Превентивні удари, щоб вони (кремлівська верхівка, - ред.) знали, що їх очікує, якщо вони застосують ядерну зброю. Не навпаки - чекати ядерних ударів Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, тоді отримай ось це", - додав Зеленський.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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Володимир Зеленський ядерний удар війна Росії та України
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