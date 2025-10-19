Цінний продукт в Україні зникає з полиць - дефіцит провокує ріст цін

Внутрішні ціни на продукт залежать від експорту, а не від врожайності.

Чому ціни на мед не падають / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Шароніна:

Врожай меду 2025 року - лише 25-35% від норми

Оптова ціна на експорт зросла до 90+ грн/кг

У магазинах мед не дешевшає

Поточний урожай меду в Україні у 2025 році очікується на рівні 25-35% від середньоврожайного. Через це меду вистачить лише на внутрішнє споживання. Про це повідомив голова ради директорів "Пасіка 21" Сергій Шаронін порталу AgroTimes.

За його словами, основними оптовими покупцями меду в середньоврожайний рік є експортери. Вони скуповують близько трьох чвертей урожаю і саме вони встановлюють оптову ціну. Водночас ціна на експорт не залежить від наявності меду в Україні.

Ще одним оптовим покупцем є фасувальники, які постачають мед у роздрібні мережі під власним брендом або ТМ мереж. Проте в Україні частка меду, який потрапляє через супермаркети, дуже мала - лише 3-4% урожаю, і цей канал майже не впливає на оптові чи роздрібні ціни.

Чому мед не дешевшає у магазинах

Шаронін зазначив, що роздрібні мережі намагаються стримувати зростання цін, спостерігаючи одна за одною. Вони рідко орієнтуються на ринкову кон’юнктуру. Через це, навіть якщо оптова ціна меду зростає, у магазинах він може зникати, а не дорожчати, бо постачальники відмовляються продавати нижче собівартості.

Наразі оптова ціна на експорт до ЄС зросла до 90+ грн/кг, і цей мед вигідніше відправляти за кордон, ніж продавати всередині країни.

Також, як розповів Шаронін, невелика частка меду реалізується через прямі продажі пасічників та посередників, що складає близько 20% урожаю (15% - прямі продажі, 5% - посередники). Цей канал найбільше впливає на видиму роздрібну ціну.

Перепродавці дрібним оптом швидко реагують на зміни цін і підвищують їх, випереджаючи ринок.

Чому пасічники продають мед оптом

Ситуація у пасічників залежить від розміру пасіки. Великі пасіки часто не мають часу і сил на роздрібну реалізацію. Для них продаж оптом - це швидкий прибуток, навіть якщо ціна менша за можливу роздрібну.

Малі пасіки прагнуть продавати мед за максимальною ціною, але її стримує купівельна спроможність населення та конкуренція з супермаркетами, які гарантують якість та відсутність антибіотиків.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Чи впливає врожай на внутрішні ціни

У 2025 році врожай меду склав лише 25-35% від середньоврожайного, тому меду вистачає лише на внутрішнє споживання. Хоча роздрібному каналу потрібно менше меду (20%), більшість пасічників орієнтовані на оптовий експорт, що робить внутрішній ринок залежним від експортної кон’юнктури.

Продаж у роздріб вимагає багато часу та витрат на тару, фасування, пакування, рекламу, доставку та ярмарки.

Навіть якщо меду багато, пасічники не завжди встигають продати його роздрібно. Наприклад, пасіка на 100 сімей зібрала 5 тонн меду. Якщо один покупець бере 5 кг на рік, потрібно обслужити 1000 покупців, що дуже складно.

Великі оптові транзакції простіші. Через це мед із оптового каналу може потрапляти в роздріб лише частково, що стримує повне зростання ціни, але сприяє її швидкому збільшенню.

