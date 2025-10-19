Рус
FPV-дрони РФ готують несподівані удари: які три міста під особливою загрозою

Руслан Іваненко
19 жовтня 2025, 16:24оновлено 19 жовтня, 17:15
Оптоволоконні дрони долітають на десятки кілометрів і ставлять під удар техніку в містах.
Фахівці фіксують зростання ефективності оптоволоконних дронів / колаж: Главред, фото: скріншот с ТК fedorov

Коротко:

  • Росія використовує FPV-дрони на оптоволокні проти прифронтових міст
  • Один із таких дронів долетів понад 20 км — аж до Краматорська
  • Загроза зростає для Харкова, Сум і Запоріжжя

Російські FPV-дрони, що працюють через оптоволоконний зв’язок, стають реальною небезпекою для прифронтових міст України, зокрема Харкова, Сум та Запоріжжя. Про це в інтерв’ю "Главкому" розповів фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, нещодавній випадок, коли такий дрон пролетів понад 20 кілометрів до Краматорська, став тривожним сигналом.

"Сам факт застосування, яке дозволило дрону долетіти аж до Краматорська (там називалися приблизно 20–28 км), є важливим прецедентом. Це означає, що в прифронтових містах на кшталт Краматорська, Запоріжжя, Харкова та Сум, уже не можна просто залишати військові автомобілі на відкритих центральних вулицях. Потрібно змінювати підхід до розташування техніки й організації захисту об’єктів", — пояснив експерт.

Бескрестнов підкреслив, що наразі універсальних засобів протидії оптоволоконним безпілотникам не існує — ні в України, ні в Росії.

"Поки що залишається лише ховатися від них у фізичних укриттях або під сітками та ретельно маскуватися. Певною допомогою є портативні радіолокаційні станції, що фіксують присутність літаючого об’єкта неподалік", — зазначив він.

Експерт закликає розгорнути системи оповіщення та моніторингу

Фахівець наголосив, що важливу роль відіграє система оповіщення, здатна попереджати про наближення дронів.

"Очікування дрона й інформація про напрямок знижують ризики, бо значною мірою ефект від дрона – через несподіванку. Для прифронтових територій потрібно впровадити системи радіолокаційного захисту й оповіщення населення, що фіксують усі формати БПЛА й дають змогу людям і військовим підготуватися та сховатися. До цього належать стаціонарні й мобільні точки моніторингу та система оповіщення, що інформує про безпечність руху дорогами чи необхідність прихиститися", — додав Бескрестнов.

Як може змінитися війна – думка експерта

Росія може спробувати відновити свій технічний потенціал упродовж осінньо-зимового періоду, поєднуючи це з обмеженими наступальними діями. Про такий можливий сценарій розвитку подій заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко під час чату на "Главреді".

"Піхотою на самокатах у сніг і мороз особливо не поштурмуєш, як і в дощ і бездоріжжя. Все-таки до "гусянки" в певний момент росіяни можуть повернутися", — зауважив експерт.

За його словами, якщо окупанти вирішать заощадити бронетехніку, це може дати змогу провести масштабний наступ улітку 2026 року.

"Якщо Росія проведе осінньо-зимовий період у польових боях піхотою, тоді їй потрібно буде компенсувати втрати у 2026 році. А, крім того, у цьому випадку в росіян буде настільки багато зекономленої техніки, що вони зможуть собі дозволити черговий великий літній наступ із великою кількістю техніки. Це буде останній "брусилівський ривок", останній "стрибок мангуста"", — зазначив Коваленко.

Експерт також не виключив інший, значно небезпечніший сценарій, який може передбачати спробу військового вторгнення Росії в одну з країн Європи.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, пресслужба корпусу Нацгвардії "Азов" заявляла, що 16 жовтня російські війська намагалися розширити горловину Добропільського виступу, організувавши механізований штурм населених пунктів Шахове та Володимирівка. Атака завершилася невдачею.

Крім того, Населені пункти, які знаходяться на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей і Донеччини можуть стати або частиною лінії зіткнення, або потрапити під окупацію.

Нагадаємо, що літній наступ Росії в Україні виявився провальним - незважаючи на безпрецедентні мобілізаційні зусилля і щоденні атаки, територіальні успіхи на фронті виявилися мізерними, а втрати - катастрофічними.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

