Динамо має серйозні кадрові втрати: хто не вийде на поле проти Самсунспора

Київське Динамо формує резервний склад і планує заміни на матч проти Самсунспора.

Динамо готує склад без ключових гравців / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcdynamoua/photos

Коротко:

Ярмоленко пропустить матч Ліги конференцій проти Самсунспора

У лазареті Шапаренко, Тимчик, Дубінчак та Біловар

Поєдинок відбудеться 23 жовтня о 22:00 за київським часом

Київське "Динамо" у другому турі Ліги конференцій зустрінеться з турецьким "Самсунспором". У цьому поєдинку команді не допоможе ветеран Андрій Ярмоленко.

Напередодні 35-річний вінгер провів кілька хвилин у матчі чемпіонату України проти "Зорі" (1:1), проте до Туреччини летіти не буде. Пресслужба клубу повідомила:

"Андрій Ярмоленко застудився, тому пропустить матч із "Самсунспором"".

Окрім Ярмоленка, у лазареті залишаються Микола Шапаренко, Олександр Тимчик та Владислав Дубінчак – вони відновлюються після пошкоджень литкового м’яза та тренуються за індивідуальною програмою. Також не зіграє захисник Крістіан Біловар через проблеми з привідним м’язом.

Ближчий до повернення в загальну групу колумбієць Анхель Торрес, який продовжує курс реабілітації після м’язового ушкодження. За даними клубу, він може відновити повноцінні тренування вже найближчими днями.

Нагадаємо, що у першому матчі Ліги конференцій "Динамо" поступилося "Крістал Пелас" з рахунком 0:2. Поєдинок проти "Самсунспора" відбудеться 23 жовтня о 22:00 за київським часом.

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

