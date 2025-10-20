Прорив у медицині: простий аналіз крові виявляє десятки видів небезпечних хвороб

Розробка спрямована на те, щоб перестати виявляти рак на пізніх стадіях і перейти до раннього виявлення.

Учені зробили важливе відкриття / Колаж: Главред, фото: Pexels/Pavel Danilyuk, Pixabay/Skica911

Високоточний аналіз крові здатний виявляти понад 50 видів раку

Тест Galleri розроблено американською біотехнологічною компанією Grail

Новий високоточний аналіз крові, здатний виявляти понад 50 видів раку, може кардинально змінити методи ранньої діагностики і значно прискорити процес виявлення онкологічних захворювань.

Як повідомляє BBC, тест дає змогу виявляти широкий спектр злоякісних пухлин, причому близько 75% з них не охоплено чинними програмами скринінгу.

Тест, що отримав назву Galleri, розроблений американською біотехнологічною компанією Grail. Він працює за принципом виявлення в крові фрагментів ДНК, викинутих пухлиною. Наразі метод проходить випробування в системі охорони здоров'я Великої Британії (NHS).

У рамках дослідження в США і Канаді спостерігали 25 тисяч осіб. В одного зі ста учасників тест показав наявність раку, і в 62% цих випадків діагноз був підтверджений.

Найважливіші результати випробувань:

Більш ніж у половині випадків пухлини були виявлені на ранній стадії, коли лікування найбільш ефективне.

Тест здатний виявляти види раку, для яких сьогодні не існує скринінгів (наприклад, рак печінки, шлунка, підшлункової, яєчників і сечового міхура).

При використанні разом із традиційними методами скринінгу Galleri збільшує загальну кількість виявлених випадків раку в 7 разів.

У 90% випадків аналіз правильно визначає, в якому органі розташована пухлина.

Розробка спрямована на те, щоб перестати виявляти рак на пізніх стадіях і перейти до раннього виявлення, коли шанси на успішне лікування значно вищі.

Рання діагностика: що говорять учені

Нове дослідження, виконане фахівцями Університетського коледжу Лондона за сприяння Товариства Альцгеймера, показало обнадійливі результати у сфері діагностики деменції.

Вчені встановили, що магнітно-резонансну томографію (МРТ) можна проводити майже втричі швидше без шкоди для точності результатів. Це відкриття може зробити діагностику не тільки більш оперативною, а й більш доступною і комфортною для пацієнтів.

Про джерело: ВВС BBC – це британська суспільна телерадіомовна корпорація, яка надає широкий спектр послуг, включаючи телебачення, радіо та онлайн-контент, і є однією з найбільших та найвпливовіших телерадіомовних організацій у світі. BBC має українську службу, яка надає новини та інформацію українською мовою.

