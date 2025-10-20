Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

Прорив у медицині: простий аналіз крові виявляє десятки видів небезпечних хвороб

Олексій Тесля
20 жовтня 2025, 02:30
17
Розробка спрямована на те, щоб перестати виявляти рак на пізніх стадіях і перейти до раннього виявлення.
науковці
Учені зробили важливе відкриття / Колаж: Главред, фото: Pexels/Pavel Danilyuk, Pixabay/Skica911

Важливе:

  • Високоточний аналіз крові здатний виявляти понад 50 видів раку
  • Тест Galleri розроблено американською біотехнологічною компанією Grail

Новий високоточний аналіз крові, здатний виявляти понад 50 видів раку, може кардинально змінити методи ранньої діагностики і значно прискорити процес виявлення онкологічних захворювань.

Як повідомляє BBC, тест дає змогу виявляти широкий спектр злоякісних пухлин, причому близько 75% з них не охоплено чинними програмами скринінгу.

відео дня

Тест, що отримав назву Galleri, розроблений американською біотехнологічною компанією Grail. Він працює за принципом виявлення в крові фрагментів ДНК, викинутих пухлиною. Наразі метод проходить випробування в системі охорони здоров'я Великої Британії (NHS).

У рамках дослідження в США і Канаді спостерігали 25 тисяч осіб. В одного зі ста учасників тест показав наявність раку, і в 62% цих випадків діагноз був підтверджений.

Найважливіші результати випробувань:

  • Більш ніж у половині випадків пухлини були виявлені на ранній стадії, коли лікування найбільш ефективне.
  • Тест здатний виявляти види раку, для яких сьогодні не існує скринінгів (наприклад, рак печінки, шлунка, підшлункової, яєчників і сечового міхура).
  • При використанні разом із традиційними методами скринінгу Galleri збільшує загальну кількість виявлених випадків раку в 7 разів.
  • У 90% випадків аналіз правильно визначає, в якому органі розташована пухлина.

Розробка спрямована на те, щоб перестати виявляти рак на пізніх стадіях і перейти до раннього виявлення, коли шанси на успішне лікування значно вищі.

Рання діагностика: що говорять учені

Нове дослідження, виконане фахівцями Університетського коледжу Лондона за сприяння Товариства Альцгеймера, показало обнадійливі результати у сфері діагностики деменції.

Вчені встановили, що магнітно-резонансну томографію (МРТ) можна проводити майже втричі швидше без шкоди для точності результатів. Це відкриття може зробити діагностику не тільки більш оперативною, а й більш доступною і комфортною для пацієнтів.

Як повідомляв Главред, одним із найнебезпечніших і смертоносних вірусів, який охопив планету, був коронавірус. Незважаючи на те, що він поширювався хвилями й іноді знижував свою інтенсивність, лікарі заявили, що можливо потрібно буде повернутися до карантинних обмежень.

Також заслужений лікар України, інфекціоніст, завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ імені Богомольця Ольга Голубовська дала несподіваний прогноз поширення штаму коронавірусу Омікрон і сказала, що він "здувся" до рівня звичайного грипу.

Більше новин:

Про джерело: ВВС

BBC – це британська суспільна телерадіомовна корпорація, яка надає широкий спектр послуг, включаючи телебачення, радіо та онлайн-контент, і є однією з найбільших та найвпливовіших телерадіомовних організацій у світі.

BBC має українську службу, яка надає новини та інформацію українською мовою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука медики
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

00:34Фронт
"Постійно лаявся" і не дивився на карту: FT розкрив, що вимагав Трамп від Зеленського

"Постійно лаявся" і не дивився на карту: FT розкрив, що вимагав Трамп від Зеленського

22:47Світ
Влупить мороз, а потім прийде потепління: в Україні різко змінюватиметься погода

Влупить мороз, а потім прийде потепління: в Україні різко змінюватиметься погода

21:36Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Україна погодилась на безумовне припинення вогню - як відповіла Росія

Україна погодилась на безумовне припинення вогню - як відповіла Росія

Удача вже стоїть за спиною: яким знакам зодіаку скоро шалено пощастить

Удача вже стоїть за спиною: яким знакам зодіаку скоро шалено пощастить

"Дніпро теж наш": Повалій згадала українську і зробила скандальну заяву

"Дніпро теж наш": Повалій згадала українську і зробила скандальну заяву

Гороскоп Таро на тиждень із 20 до 26 жовтня: Левам - тривога, Ракам - ризик

Гороскоп Таро на тиждень із 20 до 26 жовтня: Левам - тривога, Ракам - ризик

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

Кремль хоче відродити "Сибір" на окупованих територіях - ЦНС

Останні новини

04:00

Забарний потрапив під критику: чому експерт жорстко розкритикував захисника

03:24

Гороскоп на завтра 21 жовтня: Близнюкам - раптовий прибуток, Рибам - конфлікт

02:30

Прорив у медицині: простий аналіз крові виявляє десятки видів небезпечних хвороб

02:26

У повному складі: який зараз вигляд мають діти Іглесіаса та Курнікової

01:30

Дженніфер Лопес поскаржилася, що чоловіки її не кохали - у відповідь її звинуватили в невірності

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уНаступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у
00:34

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

00:19

Віталій Кличко зізнався, як склалися його стосунки з колишньою дружиною

19 жовтня, неділя
22:59

Сергій Притула вивів сім'ю у світ: син - копія, принцеси та чарівна дружина

22:47

"Постійно лаявся" і не дивився на карту: FT розкрив, що вимагав Трамп від Зеленського

Реклама
22:35

Як українською сказати "капюшон" - правильний варіант чули одиниціВідео

21:36

Влупить мороз, а потім прийде потепління: в Україні різко змінюватиметься погода

21:32

Не можна позичати і не тільки: що приховують давні забобони та прикмети про яйця

20:48

Майже 200 людей під землею: РФ масовано атакувала шахту на Дніпропетровщині

20:17

Український бітмейкер в Канаді підірвав TikTok: його музика набрала 400 мільйонів прослуховувань

20:03

Відключення світла в Україні: Укренерго розкрило, де завтра не буде електрики

20:02

Цінний продукт в Україні зникає з полиць - дефіцит провокує ріст цін

19:55

Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті - це політичне жахіття для ЄвропиПогляд

19:53

Все вирішиться за тижні: розкрито найбільший страх Путіна та сценарій закінчення війни

19:43

Сніг увірветься майже у всі області: синоптики дали неочікуваний прогноз

19:19

Не просто "три ромби": що насправді криється за філософією логотипа Mitsubishi

Реклама
18:47

На яких обертах двигун авто "самоочищається" - експерти розкрили секрет

18:41

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня

18:09

Динамо має серйозні кадрові втрати: хто не вийде на поле проти Самсунспора

18:07

Після оголошення про роман: Lida Lee похвалилася ніжними поцілунками

17:40

"Він щось візьме": Трамп зробив гучну заяву про території України за підсумками війниВідео

17:25

Виноградар розкрив "козирну карту": як підготувати виноград до зими без помилокВідео

17:01

Зеленський зробив заяву про зустріч віч-на-віч з Путіним і назвав його страх

16:43

Українцям доведеться платити за перебування в США - що відомо про нові правила

16:24

FPV-дрони РФ готують несподівані удари: які три міста під особливою загрозою

16:17

Чому Путін не піде на закінчення війни - FT назвали справжню ціль Кремля в Україні

16:14

Українцям завищували тарифи на комуналку на мільйони: кому повернуть кошти

15:42

Важкі дні вже позаду для цих знаків зодіаку: хто знайде щастя

15:33

У Парижі за сім хвилин пограбували Лувр: викрадено "безцінні коштовності"

15:27

Після підписання "мирної угоди" Трампа: війна в Ізраїлі знову відновилась

15:15

Секрет гарячих батарей: усе вирішує одна проста процедура з радіаторамиВідео

14:42

Ці дні - найхолодніші: синоптик назвала дату, коли чекати потепління

14:41

Чому найкоротший місяць в історії тривав 21 день і до чого тут Різдво - поясненняВідео

14:21

Чикатило обдурили: останні благання маніяка перед стратою і таємниця його могили

14:04

Любовний гороскоп на тиждень з 20 по 26 жовтня

14:02

Горда мама: Леся Нікітюк уперше показала личко крихітки-сина

Реклама
13:59

Україна завдала масованого удару по Росії, є "прильоти": в Генштабі розкрили деталі

13:23

Під час зустрічі Трампа і Зеленського прозвучав тривожний сигнал щодо війниВідео

12:51

"Дуже нескоро": з'явився тривожний сценарій припинення війни в УкраїніВідео

12:44

"Королівський шлейф": жінка взяла з притулку крихітне кошеня - що з нього виросло

12:43

Україна погодилась на безумовне припинення вогню - як відповіла РосіяВідео

12:00

"Ситуація для Росії вже критична": названо вирішальний рік для правління ПутінаВідео

11:51

Китайський гороскоп на завтра 20 жовтня: Драконам - стрес, Півням - підозри

11:51

Дрони-перехоплювачі ЗСУ змінюють правила війни: у Business Insider розкрили деталі

11:37

Зустріч Трампа і Зеленського "дала добро" Путіну на продовження війни - Forbes

10:50

Гороскоп Таро на тиждень із 20 до 26 жовтня: Левам - тривога, Ракам - ризик

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Прості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти