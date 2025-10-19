Влупить мороз, а потім прийде потепління: в Україні різко змінюватиметься погода

У багатьох областях України цими днями будуть сильні дощі.

https://glavred.net/synoptic/vlupit-moroz-a-potom-pridet-poteplenie-v-ukraine-budet-rezko-menyatsya-pogoda-10707767.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на тиждень / колаж: Главред, фото: pexels

Що дізнаєтесь:

У яких областях будуть лити дощі

Де температура повітря буде найхолоднішою

Коли Україну почне засипати снігом

Погода в Україні протягом тижня, 20-26 жовтня, буде нестійкою. Очікується багато опадів та значні коливання температури повітря. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

На початку тижня буде похолодання, коли температура повітря знизиться нижче 0 градусів. До кінця тижня у всіх областях будуть дощі.

відео дня

Прогноз погоди 20 жовтня

У понеділок, 20 жовтня, дощі та туман очікуються у північних, центральних та східних областях. Вітер буде північно-західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура повітря вночі у західних регіонах становитиме -3…+2 °С, у решті областей +2…+7 °С; вдень в Україні +5…+10 °С, у Криму до +12 °С", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні 20 жовтня / фото: meteoprog

Прогноз погоди 21 жовтня

У вівторок, 21 жовтня, вдень дощі будуть по всій Україні. Вночі та вранці буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 градусів тепла.

"Температура повітря вночі у західних регіонах становитиме -2…+3 °С, у решті областей +1…+6 °С; в денні години в Україні +7...+12 °С", - пише Кібальчич.

Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня / фото: meteoprog

Прогноз погоди 22 жовтня

У середу, 22 жовтня, дощі будуть у західних, північних областях. Також очікується туман. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3…+8 °С, на Лівобережжі місцями близько 0 °С; вдень в Україні +8…+13 °С, у південній половині та Криму +12…+17 °С", - пише синоптик.

Прогноз погоди в Україні на 22 жовтня / фото: meteoprog

Прогноз погоди 23 жовтня

У четвер, 23 жовтня, у більшості областей України буде дощова погода. У південних та центральних областях можливі значні дощі, лише у західних регіонах без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с, на сході південно-східний, 5 - 10 м/с.

"Температура повітря у нічний час +5…+10 °С, на півдні +8…+13 °С; вдень +9…+16 °С, у Криму місцями до +20 °С", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня / фото: Windy

Прогноз погоди 24 жовтня

У п'ятницю, 24 жовтня, дощі будуть у східних, північних та західних областях. Подекуди можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків зі швидкістю 5–10 м/с.

"Температура повітря в нічний час становитиме +6...+11°С, вдень +12...+17 °С", - пише синоптик.

Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня / фото: Windy

Прогноз погоди 25 жовтня

У суботу, 25 жовтня, по всій Україні прогнозується тепла погода. Місцями будуть дощі. У південних областях очікуються грози. Вітер буде південний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура повітря в нічний час очікується +7...+12 °С, вдень +10...+16 °С, на півдні Одещини до +20 °С", - стверджує Кібальчич.

Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня / фото: ventusky

Прогноз погоди 26 жовтня

У неділю, 26 жовтня, у більшості областей утримається дощова погода. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 - 8 м/с.

"Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +9…+14 °С, на півдні +13…+18 °С", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня / фото: ventusky

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження на 17 жовтня в Україні - І рівень небезпечності.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що українцям варто вже готуватись до зміни погоди. За її словами, вже 19 жовтня відчутне похолодання охопить практично всю Україну.

Діденко також заявляла, що за орієнтовним прогнозом, який потребуватиме уточнення, 25-26 жовтня в Україні може стати тепліше.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред