Жорсткий геомагнітний шторм піде на спад: коли закінчиться магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
20 жовтня 2025, 10:31
Україна тривалий час перебувала під впливом неймовірно сильної магнітної бурі.
Україну накрила затяжна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україна перебуває під атакою затяжної магнітної бурі. Очікується, що скоро вона піде на спад. Про це повідомляє meteoagent.

Свого піку потужність магнітної бурі досягла 18 жовтня. Тоді вона посилилася до семи балів, що робить її досить сильною і може впливати на здоров'я.

Наступного дня потужність бурі опустилася до п'яти балів. Сьогодні, 20 жовтня буря стала 4-бальною.

Очікується, що 21 жовтня буря опуститься і зупиниться на рівні трьох балів, а 22 жовтня її потужність буде мінімальною.

Україна під атакою затяжної магнітної бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 6 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 20 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 25 сонячних плям.

"Спалах М1 може спричинити короткочасні радіоперешкоди на денній стороні планети і незначний сонячний радіаційний шторм. Загалом активність Сонця залишається помірною", - йдеться в повідомленні.

Жорсткий геомагнітний шторм піде на спад: коли закінчиться магнітна буря
Симптоми впливу магнітної бурі / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Зустріч із Путіним, завершення війни та територіальні поступки - важливі заяви Зеленського

Зустріч із Путіним, завершення війни та територіальні поступки - важливі заяви Зеленського

12:00Політика
Трамп хоче зупинити Китай, влада Сі Цзіньпіна може ослабнути - Кулик

Трамп хоче зупинити Китай, влада Сі Цзіньпіна може ослабнути - Кулик

12:00Інтерв'ю
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: названо терміни

В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: названо терміни

11:19Україна
