Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Українців попередили про зміну правил комендантської години

Анна Косик
15 січня 2026, 14:53оновлено 15 січня, 15:25
123
Штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів оцінив можливість скасування комендантської години.
пункт незламності, полиция
Українці зможуть у деяких регіонах прийти до Пункту незламності навіть під час комендантської години / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомив Кулеба:

  • Скасовувати комендантську годину в Україні не будуть
  • У випадку складної ситуації українці зможуть дістатися до Пункту незламності в комендантську годину
  • Зняття окремих обмежень під час комендантської години будуть не в усіх регіонах

Режим комендантської години в Україні не скасовують і не переглядають. Про це у Telegram повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, у випадку довготривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень. Мова йде про можливі тимчасові та точкові винятки.

відео дня

Що буде дозволено у комендантську годину у випадку складної ситуації

Кулеба зазначив, що під час комендантської години держава забезпечуватиме безперебійну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення, дасть людям можливість безпечно дістатися до Пунктів незламності за аналогією з доступом до укриттів, а також забезпечить роботу закладів, що офіційно виконують функцію Пунктів Незламності.

"Такі рішення можуть ухвалюватися винятково за участі військового командування та Рад оборони й лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Жодних самовільних рішень на місцях бути не може", - наголосив чиновник.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні будуть рішення щодо комендантської години. Він зауважив, що потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості.

Чому в Україні розглядали скасування комендантської години

Ввечері 14 січня президент Володимир Зеленський заявив, що в частині регіонів України можуть скасувати комендантську годину на період дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

Він зазначив, що чиновники розглянуть варіант сксування комендантської години лише для частини міст та громад, де безпекова ситуація це дозволяє.

Що буде зі світлом під час надзвичайного стану в енергетиці - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайла Гончара, після рішення президента Володимира Зеленського запровадити надзвичайний стан в енергетиці прогнозувати майбутню тривалість відключень електроенергії і тепла – марна справа.

А все тому, що ситуація в регіонах відрізняється і говорити, що "українцям доведеться сидіти без світла по 22 години на добу" некоректно, адже десь відключень буде більше, а десь менше.

Українців попередили про зміну правил комендантської години
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Останні новини України

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська не припиняють активних спроб прориву на Донеччині, зосередивши увагу на Покровську та Мирнограді.

Раніше також економіст Володимир Чиж заявив, що більшість продуктів в Україні зростають у ціні через вплив внутрішніх факторів: собівартість виробництва, шалені енергетичні витрати, логістику.

Нещодавно стало відомо, що прокуратура направила до суду обвинувальний висновок проти 50-річного пластичного хірурга, який проводив операцію з імплантації сідниць 28-річній пацієнтці в Києві, під час якої вона померла.

Читайте також:

Про персону: Олексій Кулеба

Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні комендантська година новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія готує нову масовану атаку по Україні та удар "Орєшніком" - що стане ціллю

Росія готує нову масовану атаку по Україні та удар "Орєшніком" - що стане ціллю

15:59Війна
Росія готує мобілізацію на окупованих територіях України - кого призвуть першими

Росія готує мобілізацію на окупованих територіях України - кого призвуть першими

15:27Війна
План до 2031 року: розвідка викрила наміри РФ на окупованих територіях

План до 2031 року: розвідка викрила наміри РФ на окупованих територіях

15:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Школи переведуть на дистанційне навчання: Зеленський зробив важливу заяву

Школи переведуть на дистанційне навчання: Зеленський зробив важливу заяву

Світло вимикатимуть весь день: нові графіки для Дніпра та області на 15 січня

Світло вимикатимуть весь день: нові графіки для Дніпра та області на 15 січня

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла 15 січня: в "Укренерго" розповіли про обмеження в четвер

Відключення світла 15 січня: в "Укренерго" розповіли про обмеження в четвер

Останні новини

16:33

Співачка-путіністка назвала російського співака реінкарнацією Єсеніна - хто він

16:30

Серія REDMI Note 15 в Алло: Міць титана. Надійність, що витримує більше, та вигідні пропозиції на старті продажів новини компанії

16:28

В Україні запровадять новий правопис і національний шрифт: що зміниться

16:19

Ціни на АЗС злетять: українцям розкрили терміни й причину подорожчання

16:18

Морози до -18°С насуваються на Полтаву: коли лютий холод вдарить з новою силою

Курносова: Еліта РФ має вибір - здати Путіна або чекати, поки їх повісять на ліхтаряхКурносова: Еліта РФ має вибір - здати Путіна або чекати, поки їх повісять на ліхтарях
15:59

Росія готує нову масовану атаку по Україні та удар "Орєшніком" - що стане ціллю

15:54

Вийшов тизер нового моторошного хоррора від режисера "Повстання злісних мерців"Відео

15:46

Українець створив сонячно-бетонну батарею: чим вона краща за звичайніВідео

15:36

Як очистити авто від снігу - золоті правила, які збережуть гроші та нервиВідео

Реклама
15:28

"Сімейний затишок": 47-річна українська ведуча показала новонародженого первістка

15:27

Росія готує мобілізацію на окупованих територіях України - кого призвуть першими

15:27

План до 2031 року: розвідка викрила наміри РФ на окупованих територіях

15:20

"Найгірший сценарій": прогноз масового виїзду киян з міста через "блекаут"

15:00

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 рокуВідео

14:53

Українців попередили про зміну правил комендантської години

14:48

"Тарас, довго чекати?": Ірочка розкрила, як розлучилася з Цимбалюком

14:42

Люди, народжені в ці місяці, частіше за інших викликають заздрість

14:24

Ключовий продукт вдарить по бюджету українців: що скоро суттєво подорожчає

14:22

Пластична операція закінчилася трагедією: у Києві судитимуть горе-хірурга

14:09

Гороскоп на завтра 16 січня: Левам - випробування, Стрільцям - вигода

Реклама
13:59

"Пошлю його на...": пісні Лоліти включать до шкільної програми РФ

13:37

Вагітна Гросу б'є на сполох щодо свого стану: "Жесть якась коїться"Відео

13:34

Стартувала прем’єра українського детективного трилера у стилі true crimeВідео

13:32

До -15 градусів: синоптики попередили про затяжні морози на Тернопільщині

13:32

Пісок і сіль — давно в минулому: чим насправді рятують дороги від ожеледіВідео

13:32

Плани Трампа щодо Гренландії можуть призвести до розширення Євросоюзу – ЗМІ

13:29

Залишилось закрити угоду: в США заявили про останній етап закінчення війни

13:12

Ворог поставив біля ядерних реакторів ЗАЕС небезпечну техніку: що задумала РФ

12:38

Що означає буква "S" у техпаспорті авто: далеко не всі знають її значенняВідео

12:34

Зірка "Сватів" втекла з лікарні через операцію — що сталося

12:30

До весни точно не долежить: чому гниє цибуля і що з цим робитиВідео

12:27

В Україні стрімко зростає попит на сонячні панелі: Арран Індастрі запускає швидкі поставки для бізнесу та домогосподарств актуально

12:22

У РФ почали відкрито погрожувати Європі "ядеркою": названо умову застосування зброї

12:14

"Графіки не діють": в Україні нові відключення після масових обстрілів

12:11

"Змусить Путіна зупинити війну": експертка сказала, хто може дотиснути диктатора

11:58

Нардеп подякував Буданову за повернення українським сім'ям полонених захисників

11:48

Росіяни шукають шляхи проникнення: військовий назвав два міста, які під загрозою

11:28

Ось він секретний рецепт: смачний салат з одного інгредієнтаВідео

11:27

Морози посилюються: яка погода буде сьогодні в Харкові

11:19

Як ввічливо попросити сусіда прибрати сніг і не посваритися: що радить етикет

Реклама
11:19

Звів у могилу Білоножка і Гігу: відома співачка розкрила діагноз зірок

10:59

Тариф на електроенергію з 1 лютого затверджено: чи зміниться сума в платіжках

10:46

Дрони на Київ vs розпакування: Каменських здивувала своїм вчинкомФотоВідео

10:42

Китайський гороскоп на завтра 16 січня: Бикам - тривога, Тиграм - проблеми

10:42

Складнішої ситуації з енергетикою ще не було: озвучено невтішний прогнозВідео

10:34

Привітання з Днем народження чоловікові - красиві картинки, проза і вірші

10:32

Чому 16 січня не можна брати в руки гострі предмети: яке церковне свято

10:22

Сніг, ожеледиця та морози: якою буде погода в Одесі до кінця тижня

10:16

Зрадниця Лоліта розповіла про горе – кого вона втратила

10:10

"Холостяк" Олександр Терен отримав орден від Володимира Зеленського — деталіВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти