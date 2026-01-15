Українців попередили про зміну правил комендантської години

Штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів оцінив можливість скасування комендантської години.

Українці зможуть у деяких регіонах прийти до Пункту незламності навіть під час комендантської години / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомив Кулеба:

Скасовувати комендантську годину в Україні не будуть

У випадку складної ситуації українці зможуть дістатися до Пункту незламності в комендантську годину

Зняття окремих обмежень під час комендантської години будуть не в усіх регіонах

Режим комендантської години в Україні не скасовують і не переглядають. Про це у Telegram повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, у випадку довготривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень. Мова йде про можливі тимчасові та точкові винятки.

Що буде дозволено у комендантську годину у випадку складної ситуації

Кулеба зазначив, що під час комендантської години держава забезпечуватиме безперебійну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення, дасть людям можливість безпечно дістатися до Пунктів незламності за аналогією з доступом до укриттів, а також забезпечить роботу закладів, що офіційно виконують функцію Пунктів Незламності.

"Такі рішення можуть ухвалюватися винятково за участі військового командування та Рад оборони й лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Жодних самовільних рішень на місцях бути не може", - наголосив чиновник.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні будуть рішення щодо комендантської години. Він зауважив, що потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості.

Чому в Україні розглядали скасування комендантської години

Ввечері 14 січня президент Володимир Зеленський заявив, що в частині регіонів України можуть скасувати комендантську годину на період дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

Він зазначив, що чиновники розглянуть варіант сксування комендантської години лише для частини міст та громад, де безпекова ситуація це дозволяє.

Що буде зі світлом під час надзвичайного стану в енергетиці - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайла Гончара, після рішення президента Володимира Зеленського запровадити надзвичайний стан в енергетиці прогнозувати майбутню тривалість відключень електроенергії і тепла – марна справа.

А все тому, що ситуація в регіонах відрізняється і говорити, що "українцям доведеться сидіти без світла по 22 години на добу" некоректно, адже десь відключень буде більше, а десь менше.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Про персону: Олексій Кулеба Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

