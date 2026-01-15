Рус
Росіяни шукають шляхи проникнення: військовий назвав два міста, які під загрозою

Марія Николишин
15 січня 2026, 11:48
1162
ЗСУ намагаються не допустити прориву росіян в населені пункти.
Росіяни шукають шляхи проникнення: військовий назвав два міста, які під загрозою
Наступ РФ в Донецькій області / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне із заяви військового:

  • Росіяни вже півтора місяця щодня здійснюють активні штурмові дії
  • Вони намагаються захопити нові території поблизу Покровська та Мирнограда
  • Окупанти шукають альтернативні шляхи для обходу міст

Російські окупаційні війська не припиняють активних спроб прориву на Донеччині, зосередивши увагу на Покровську та Мирнограді. Про це розповів начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки Окремої артилерійської бригади НГУ Ігор Яременко в ефірі Київ24.

За його словами, ворог щодня проводить штурмові дії та намагається знайти обхідні маршрути для просування.

відео дня

"Російські окупанти вже близько півтора місяця щодня здійснюють активні штурмові дії, намагаючись захопити нові території поблизу Покровська та Мирнограда. Противник постійно змінює тактику та шукає альтернативні шляхи для обходу міст", - наголосив він.

Військовий зауважив, що на даному етапі плани ворога є зрозумілими для українських захисників, тому Сили оборони продовжують тримати оборону.

Зокрема, повідомляється, що українські військові концентрують ресурси та підрозділи, аби не допустити прориву противника безпосередньо в населені пункти.

"Основне завдання оборонців – максимально ускладнити дії ворога та не дати йому закріпитися або проникнути в міста, попри постійний тиск і інтенсивність бойових дій", - підсумував Яременко.

Яку частину Покровська контролюють ЗСУ

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак говорив, що теоретично Покровськ ще не захоплений російськими військами, проте частина міста, яка залишається під контролем України, вже не велика.

"В Покровську ми контролюємо вже навіть не райони, а кілька вулиць. Проте, це не дає можливості росіянам сказати, що вони захопили Покровськ", - наголосив він.

Росіяни шукають шляхи проникнення: військовий назвав два міста, які під загрозою
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни сказали, що армія країни-агресора Росії продовжує свою кампанію когнітивної війни, використовуючи дрібномасштабні транскордонні атаки в прифронтових районах на півночі України.

Аналітичний проект DeepState заявив, що ворог просунувся в районі населених пунктів Залізнянське і Яблонівка в Донецькій області. Також було зафіксовано просування в районі Степногорська в Запорізькій області.

Також відомо, що російські загарбники зосередили зусилля на взятті міста Гуляйполе, щоб отримати можливість просуватися далі в напрямку Оріхового та Запоріжжя.

Читайте також:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

