В Україні скасують комендантстьку годину - про які регіони йдеться

В Україні на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці влада розглядає можливість тимчасового скасування комендантської години в окремих регіонах.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-otmenyat-komendantskiy-chas-o-kakih-regionah-idet-rech-10732328.html Посилання скопійоване

Де в Україні скасують комендантстьку годину / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/frankivsk.police

Про що сказав Зеленський:

В частині міст і регіонів можуть скасувати комендантську годину

Йдеться про території, де це дозволяє безпекова ситуація

В частині регіонів України можуть скасувати комендантську годину на період дії надзвичайної ситуації в енергетиці. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, яке транслював Офіс президента України.

Він наголосив, що у Києві та інших містах необхідно значно збільшити кількість пунктів допомоги для населення, зокрема пунктів незламності.

відео дня

"Я доручу переглянути правила для комендантської години на час надзвичайної ситуації. Можемо прибрати комендантську годину для частини міст та громад. Там, де безпекова ситуація, це дозволяє безумовно", - вказав він.

Володимир Зеленський також зазначив, що урядовці мають підготувати та подати відповідні пропозиції, аби люди в будь-який момент могли отримати необхідну підтримку, а бізнес — ефективніше та прогнозовано планувати свою діяльність.

"Я хочу окремо подякувати всім енергетичним компаніям, обласній та місцевій владі, всім, хто готовий працювати разом з нами, з державними інституціями. Згуртованість повинна бути максимальною заради спільних результатів",- резюмував Зеленський.

Комендантська година в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у грудні 2024 року Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт, який встановлює адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години, повідомив урядовий представник у парламенті Тарас Мельничук.

Раніше повідомлялося, що планується штрафувати за порушення комендантської години. Законопроєкт, затверджений Кабміном, передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850–1700 гривень.

За словами адвоката Андрія Новака, порушення комендантської години тягнутиме адміністративну відповідальність, але вручення повісток як покарання законом не передбачене.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред