Якими будуть відключення світла під час надзвичайного стану в енергетиці: що чекає Україну

Що чекає на Україну під час надзвичайного стану в енергетиці розповів Главреду Михайло Гончар.

Михайло Гончар про надзвичайний стан в енергетиці / Колаж Главред

Рішення президента про запровадження режиму надзвичайної ситуації – це компенсаторна реакція. Про це у коментарі Главреду розповів експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"У нас багато уваги приділялося різній "миротворчій дипломатії" замість того, щоб системно працювати над обороною країни та займатися питанням захисту критичної інфраструктури – не тільки енергетичної, але й логістики, зокрема, залізничної інфраструктури. З точки зору бюрократичної реакції, це зроблено правильно, але не більше", - каже експерт.

Які дії передбачатиме ця надзвичайна ситуація?

"Практичне наповнення складно уявити. Руйнується все за мить удару балістики чи інших засобів ураження, а на відновлення елементів критичної інфраструктури потрібні не години, дні чи тижні, а місяці або й більше. Звісно, потрібна якась координація і організація дій, а у нас першого віце-прем’єра, відповідального за енергетику, не було в уряді. Все, що повинна робити влада, – прибрати зайві бюрократичні бар’єри і допомагати", - додав він.

Що чекає на Україну під час надзвичайного стану в енергетиці

"Тицяти пальцем в небо і говорити "всьо пропало" я би не хотів, як і запевняти, що нас обмине, і все буде добре. Потрібне збереження стійкості суспільства, і кожен має розуміти, що потрібно робити за таких обставин.

Прогнозувати майбутню тривалість відключень електроенергії і тепла – марна справа. Адже вже на початку грудня в певних регіонах, наприклад, на Сумщині, люди сиділи без світла кілька днів. Водночас на заході країни і зараз ситуація в енергетиці не ідеальна, але більш-менш безпроблемна. Тому прогнозувати, що "українцям доведеться сидіти без світла по 22 години на добу", це все одно, що вимірювати середню температуру по палаті: в середньому вона нормальна, але хтось конає від високої температури, а хтось уже з температурою трупа", - повідомив Гончар.

Генерація електроенергії в Україні / Главред

Надзвичайна ситуація в енергетиці - що треба знати

14 січня Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками наради в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. За його словами, наслідки російських ударів і погіршення погодних умов призвели до важкої ситуації.

У Києві станом на 14 січня діють екстрені відключення світла. У деяких будинках електропостачання відсутнє по кілька днів поспіль.

Мер Києва Кличко заявив про "дуже складну" ситуацію в Києві.

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

