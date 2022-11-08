Тікатимуть на правий берег: біля Херсона окупанти накопичують плавзасоби - фото із супутника

Плавзасоби біля Херсона - кадри із супутника / Фото twitter.com/davidhelms570

Російські окупаційні війська накопичують велику кількість плавзасобів біля тимчасово окупованого Херсона. Їх можуть використовувати для транспортування солдатів.

Відповідні супутникові знімки опублікував в Twitter OSINT-аналітик Девід Хелмс.

На фото зображений 5-й затон. Як свідчать знімки, за останні два тижні – з 16 жовтня по 5 листопада – ворог зібрав значно більшу кількість плавзасобів, які він може надалі використовувати для перекидання живої сили на правий берег Дніпра.

Фото twitter.com/davidhelms570

Фото twitter.com/davidhelms570

Фото twitter.com/davidhelms570

Раніше OSINT-аналітик Бенджамін Піттет заявив, що росіяни ретельно готуються до масштабних військових зіткнень із ЗСУ. Нові оборонні лінії повинні допомогти армії РФ поліпшити своє становище на фронті.

"Росія готується втратити місто Херсон і весь лівий берег Дніпра. Зараз вони готуються до оборони правого берега річки", - написав аналітик.

Ситуація в Херсоні

5 листопада стало відомо, що окупанти втекли з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, яка знаходиться в захопленому ними Херсоні. З приміщення вони вкрали всі цінні речі, залишивши лише порожні шафи, коробки і багато сміття.

3 листопада в Херсоні з будівлі ОДА зник прапор РФ. Також триколор зняли і з одного з блокпостів у місті.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що загарбники можуть планувати провокації та готуються до наступу українських військ на окупований Херсон.

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