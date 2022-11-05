Росіяни будуть обороняти Херсон: супутник зафіксував, як окупанти копають укріплення

Російські окупаційні війська готуються до оборони та будують траншеї навіть на узбережжі Чорного моря.
Збройні сили України наближаються до Херсона, а тому змушують окупантів будувати укріплення. Судячи із супутникових фотографій, загарбники посилюють оборону на правому березі Дніпра.
Як зазначив OSINT-аналітик Бенджамін Піттет, росіяни ретельно готуються до масштабних військових зіткнень із ЗСУ. Нові оборонні лінії мають допомогти армії РФ покращити своє становище на фронті.
"Росія готується втратити місто Херсон і весь лівий берег Дніпра. Зараз вони готуються до оборони правого берега річки", - написав аналітик.
За його словами, наразі окупанти будують три лінії траншей і дотів на правому березі Дніпра. Для цих оборонних позицій використовують природні та штучні бар’єри, такі як річка Дніпро та численні канали в Херсонській області.
Окрім того, російські окупаційні війська будують траншеї навіть на узбережжі Чорного моря.
Судячи з супутникових знімків, окупанти збудували довгу лінію оборони, яка складається з малої кількості рубежів. Це підтверджує думку, що окупанти готуються до потужної атаки з боку ЗСУ поспіхом.
Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області
Раніше повідомлялося, що Сили оборони України досягли серйозного просування на Херсонщині. Українські військові розтрощують малоукомплектовані війська РФ на півночі регіону. Російські загарбники відступають з раніше взятих позицій.
Як зазначив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, Росія проводить евакуацію штабного керівництва своїх військових з Херсону та правобережної частини Херсонської області. Вони біжать на лівий берег і там намагаються ховатися. На правобережній стороні загарбники вже не можуть розміщувати свої штаби, оскільки проти них ефективно працюють ЗСУ і партизани.
За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, глава Кремля Володимир Путін сподівається на те, що його армія намагатиметься зберегти репутацію свого президента і битиметься з ЗСУ. Однак російські військові займаються мародерством та вивозять награбоване в очікуванні втечі.
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