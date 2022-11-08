Путін все більше залежить від Пригожина та Кадирова - аналітики ISW

Путін залежний від Кадирова і Пригожина, вважають аналітики / Фото УНІАН

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що президент Росії Володимир Путін залежить в Україні від сил фінансиста групи "Вагнер" Євгена Пригожина і чеченського лідера Рамзана Кадирова.

"Російська провоєнна фракція силовиків посилює свій вплив частково для просування особистих інтересів в Росії та на окупованій території України, а не виключно для перемоги у війні", - йдеться у звіті ISW.

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підтвердив 6 листопада, що група відкриває в Курській і Бєлгородській областях навчальні та управлінські Центри для народних ополченців, які будуть функціонувати поза Збройних сил Росії.

Він докладає зусиль по зміцненню своєї незалежної влади, підкреслюючи, що російські чиновники повинні покласти на регіональний бізнес відповідальність за забезпечення ополчення.

"Його виступи в ЗМІ зафіксували ту ж ідею співпраці між російським урядом і бізнесом, що, ймовірно, вказує на те, що він намагається розширити свою владну базу, орієнтовану на "Вагнер", в Росії, одночасно підриваючи об'єднані російські операції в Україні", - припускають фахівці.

Інший член партії "силовиків", чеченський лідер Рамзан Кадиров, як повідомляється, також намагається забезпечити собі бізнес-можливості на тлі російського вторгнення в Україну.

При цьому, як зазначають аналітики, і Пригожин, і Кадиров залишаються незалежними фігурами в Росії через залежність Путіна від їхніх сил в Україні.

В ISW також розповіли, що російські журналісти часто запитують Пригожина про його амбіції щодо Кремля які, незважаючи на його неодноразові заперечення, показують, що він створив у суспільстві уявлення про те, що він може зайняти владну позицію.

"Такі дискусії розходяться з десятирічними позиціонуваннями Путіна як єдиного лідера для Росії", - зазначають фахівці.

В Інституті вивчення війни додали, що Пригожин, ймовірно, зберігає доступ до ключових чиновників Кремля, а Центр українського опору навіть стверджував, що у нього була неофіційна зустріч з главою Адміністрації президента РФ Антоном Вайном, під час якої вони нібито обговорювали негативний вплив Путіна на російську військову кампанію та неприязнь до вищого військового командування.

Як повідомляв Главред, раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжує набирати силу в Росії та будувати військову структуру, паралельну Міністерству оборони РФ, що може стати великою загрозою для правління кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що дефрагментація Російської Федерації вже почалася. У країні-агресорі триває активна боротьба за можливість бути при владі в майбутньому. Вже зараз там є по суті вісім армій, і кожна з них має своє політичне крило.

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