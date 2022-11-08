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"Боїться ляпаса": ЗМІ назвали причину, чому Путін може не приїхати на саміт G-20

8 листопада 2022, 09:16

Російський диктатор Путін категорично не хотів би зустрічатися з президентом Зеленським на Балі, але ця зустріч навряд чи в рамках саміту могла відбутися.

Путина
Путін може не приїхати на саміт G-20 на Балі / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін до недавнього часу вважав за необхідне свою особисту присутність на саміті Великої двадцятки. На даний момент візит президента РФ на Балі перебуває в стадії обговорення і досягнення домовленостей. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

"Поїздка на захід такого рівня повинна була продемонструвати елітам всередині Росії та зовнішньополітичним колам, що Путін активний попри проблеми, впевнений у перемозі, прийнятний як партнер по переговорах для частини світових лідерів (не повний ізгой), і здатний впливати на розвв‘язання проблем голоду і гуманітарних місій для найбідніших країн. Та й просто бути прийнятим в суспільстві 20 лідерів світових держав вже піднімає розтоптаний авторитет Путіна трохи вище плінтуса. І це не кажучи про можливість особисто поспілкуватися з Байденом, Сі, Шольцом або, на худий кінець, з Макроном", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, "Путін категорично не хотів зустрічатися із Зеленським, але ця зустріч навряд чи в рамках саміту могла відбутися". Зазначається, що основна проблема для участі Путіна в подібних заходах - це безпека. Забезпечити належний рівень на Балі неможливо.

"Ризик стати об'єктом замаху зростає в рази. Але навіть не це зупиняє президента Росії зараз ( ... ), є інша, більш дійсна причина. Кілька тижнів тому Путіну надійшла доповідь по лінії СЗР, в якій містилася інформація про бажання одного з лідерів країн, учасника саміту, вдарити Володимира Путіна відкритою долонею по обличчю при особистій зустрічі, демонструючи таким чином своє ставлення до нього як до військового злочинця і негідника. Більше того, ця людина сказала, досить відкрито у своєму оточенні, що готова шукати особистої зустрічі з Путіним на саміті навіть в обхід протоколу", - пише генерал СЗР.

За даними каналу, ризикнути бути приниженим, отримавши прилюдний ляпас Путін не готовий.

"Зараз, зокрема через організаторів саміту, Путін намагається отримати гарантії не перетинатися зі своїм можливим кривдником, але поки однозначних гарантій немає, а в такому випадку ризик, на думку російського президента не виправданий", - резюмували на каналі.

Що відомо про саміт G20

Саміт G20 розпочнеться 15 листопада на Балі. Президент Індонезії заявив, що він очікує, що Путін і голова КНР Сі Цзіньпін візьмуть участь у заході.

У березні Байден заявив, що вважає, що Росію слід виключити з G-20 через вторгнення в Україну, але визнав, що інші члени групи, включаючи Індонезію, можуть не погодитися. Чиновники Білого дому заявили, що в приватному порядку передали Індонезії своє бажання, щоб Росія не була присутня.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про участь у саміті "Великої двадцятки". За його словами, якщо на Балі прибуде російський диктатор Володимир Путін, то він не братиме участь.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Путін може пропустити саміт G-20 на Балі. Замість глави Кремля приїде прем'єр-міністр Михайло Мішустін. Однією з причин цього Арестович назвав той факт, що президент України Володимир Зеленський може дати Путіну ляпаса.

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