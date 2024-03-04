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"Буде багато змін": боєць ГУР оцінив найгірший сценарій для України в 2024 році

Юрій Берендій
4 березня 2024, 10:06
Боєць ГУР зазначає, що українське суспільство стоїть перед важким вибором і воно має саме для себе вирішити, що робити далі.
'Буде багато змін': боєць ГУР оцінив найгірший сценарій для України в 2024 році
Боєць ГУР спрогнозував ситуацію на фронті в 2024 році / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Війна в Україні вже не буде легшою. Водночас 2024 рік для Сил оборони України буде достаньо важким і не принесе вагомих здобутків. Про це в інтерв’ю TSN.UA розповів штурмовик спецпідрозділу Головного управління розвідки України на позивний "Кавалер".

Він відзначив, що у 2024 році українське суспільство має зробити важливий для себе вибір.

"Або ми звільняємо свої території, відстоюємо право на життя, існування нашого народу, право на ідентичність або ми просто зникаємо і все", — розповів "Кавалер".

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Він додав, що це важливо розуміти для суспільства: яку саме війну ми ведемо зараз і з ким ми воюємо. Крім того, "Кавалер" зазначив, що якщо ми розглянемо найгірший сценарій, тобто нашу поразку, то в Україні відбудуться серйозні зміни. Наприклад, гривня може бути замінена рублем, а умови життя населення країни різко зміняться.

"Буде дуже багато змін, які торкнуться кожного. І як показує історія, росіяни не зупиняються на якихось етапах, що от змінили владу і поставили більш лояльну до себе і все. Росіяни всю свою історію знищують народ на захоплених ними територіях. Вони розселяють цей народ, тому що їм не вигідно, щоб на цій землі жили люди, об’єднані однією ідеєю. Тому я гадаю, що при такому поганому раскладі почнуться масові репресії, розселення нашого народу і заселення сюди інших якихось народів, яких в Російській Федерації вистачає", — розповів "Кавалер".

Успішні операції ГУР

На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.

У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.

8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська намагаються проводити наступальні операції на Бахмутському напрямку, де відбуваються жорстокі бої. Про це повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш

Українським військовим дуже не вистачає артилерії. Вони зазначають, що важко відбивати атаки російських окупантів та утримувати свої позиції. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Російські війська намагаються продовжити наступ через Часів Яр з метою виходу до Костянтинівки та далі до Краматорсько-Слов'янської когломерації, повідомив начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

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