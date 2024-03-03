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"Це надзвичайно складно": Зеленський заявив про значний дефіцит артилерії в ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
3 березня 2024, 23:07
Президент закликає західних партнерів терміново надати Україні військову допомогу.
ВСУ
Зеленський заявив про значний дефіцит артилерії / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

В українських військових значний дефіцит артилерії. Бійцям ЗСУ дуже важко стримувати штурми російських окупантів та захищати позиції. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Він називає ситуацію дуже складною.

"Попри значний дефіцит артилерії наші героїчні воїни стримують штурми й захищають позиції. Це надзвичайно складно. Це втрати. Це біль", - сказав Зеленський.

відео дня

Він додав, що виправити ситуацію зможе військова допомога від США та Європи. Ця допомога є життєво необхідною для України, каже Зеленський. З військовою допомогою від союзників вдасться знищити ворога і зробити війну безнадійною для РФ.

"Якщо цього не буде, це стане однією з найбільш ганебних сторінок історії – якщо Америка чи Європа програють іранським "шахедам" чи російським винищувачам. Не варто заохочувати російське зло ані слабкістю рішень, ані затримками в постачанні чи нерішучістю. Наші спільні успіхи мають бути відчутними – усіх у світі, хто цінує життя", - додав Зеленський.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання

6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Допомога США для України

У середині лютого Сенат США остаточно підтримав законопроект, що передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів допомоги для України. Однак, республіканці в Палаті представників відмовляються розглядати даний законопроект пояснюючи це загостренням ситуації на кордоні з Мексикою.

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, в разі відсутності допомоги від США, Україні доведеться вибирати міста і населені пункти, за які ЗСУ будуть боротися. Усе буде залежати від ресурсів України.

Президент Володимир Зеленський описав можливі кроки України у разі, якщо США не схвалять допомогу. Він вказав, що тоді доведеться шукати додаткові ресурси і можливості.

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війна в Україні новини США ЗСУ військова допомога вторгнення Росії
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