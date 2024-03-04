Там жорстокі штурми: росіяни атакують два населених пункти на сході - Євлаш

Російські окупанти кидають в штурм мотострілецькі полки, десантні підрозділи та бойовий армійський резерв.

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Росіяни штурмують два населених пункти на сході / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Російські окупанти намагаються атакувати на Бахмутському напрямку. Нині там тривають жорстокі бої. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Ворог атакує населений пункт Іванівське. Жорстокі бої тривають в межах міста, каже Євлаш. Українські військові героїчно відбивають атаки росіяни та намагаються відкинути ворога із зайнятих рубежів.

Росіяни також атакують Богданівку, яка північніше від населеного пункту Часів Яр.

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"Туди перекидаються десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв", - каже Євлаш.

Українські військові тримають оборону і не дають просунутись ворогу вперед.

Хто такий Ілля Євлаш Євлаш Ілля - начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця", капітан. Тимчасово виконував обов’язки начальника служби звʼязків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом з міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за фахом "Журналістика".

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