У ЗСУ назвали нові цілі РФ: які міста на сході під загрозою

РФ застосовує всі сили і засоби, щоб продемонструвати максимальні результати, підкреслив Ілля Євлаш.

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У ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупанти намагаються просунутися через Часів Яр до Костянтинівки з виходом на Краматорсько-Слов'янську конгломерацію, заявив начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш.

Представник ОСУВ "Хортиця" пояснив, що таким чином РФ хоче оточити Слов'янськ і Краматорськ для подальшого захоплення цих міст, наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ця тактика не нова, ворог її вже намагався її використати і раніше - брати населені пункти в лещата, але зараз ворог наштовхується на шалений опір наших захисників. Тим паче зараз погода досить несприятлива для наступальних дій, оскільки техніка застряє в багнюці, тож у нас є час на підготовку", - каже український офіцер.

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За його словами, ворог застосовує всі сили і засоби, щоб продемонструвати максимальні результати до "виборів" у РФ, проте останнім часом почав менше використовувати літаки на фронті.

"Ворог відчув цей потужний, болючий удар по своїй авіації. Однак, на жаль, у ворога є багато ще літаків, які вони можуть використовувати. Я вважаю, що зараз вони обмірковують, як можна змінити тактику, оскільки 10 Су за 10 днів - це дуже відчутні втрати. Оскільки літаки - це високотехнологічний витвір військового озброєння. Навіть за умови домінації ворога в повітрі і в кількості цих літаючих засобів він не може собі дозволити щодня втрачати по одному чи навіть кілька літаків", - додав Євлаш.

Хто такий Ілля Євлаш Євлаш Ілля - начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця", капітан. Тимчасово виконував обов’язки начальника служби звʼязків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом з міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за фахом "Журналістика".

Ситуація навколо Куп'янська

Раніше повідомлялося про те, що окупанти стягнули сотні танків для наступу на Куп'янськ. На ділянці Куп'янського напрямку йдеться про 42 тисячі російських військових, які готові до наступу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ під Куп'янськом. Президент заслухав доповідь командира 14-ї бригади про оперативну ситуацію на фронті.

У РНБО попередили про загрози на Куп'янському напрямку. Лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко повідомив, що Росія дійсно концентрує значні військові сили в районі Куп'янська. Він також зазначив, що Захід повинен зрозуміти серйозність ситуації на фронті.

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