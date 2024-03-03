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"РФ має локальні успіхи": у ЗСУ розповіли, як стримують навалу окупантів на фронті

Юлія Закрепа
3 березня 2024, 15:19
Дмитро Лиховій повідомив, що російські окупанти подекуди мають локальні успіхи щодо деяких позицій.
'РФ має локальні успіхи': у ЗСУ розповіли, як стримують навалу окупантів на фронті
Ситуація на Авдіївському напрямку напружена / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій заявив, що у районі населених пунктів по лінії фронту на Авдіївському напрямку ситуація стабілізується. Сили оборони стримують ворога, але РФ подекуди має локальні успіхи.

"За тими даними, які підтверджені, в районі населених пунктів, які всіх цікавлять, оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії", - сказав Лиховій про села, біля яких проходять бойові зіткнення, зокрема про Бердичі, Орлівку й Тоненьке.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" він підкреслив, що немає підстав говорити про захоплення вказаних населених пунктів.

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"Лінія бойового зіткнення має свою динаміку. Ворог подекуди має локальні успіхи щодо деяких позицій. Це, наприклад, коли вогневі позиції просто знищуються артилерією, тоді особовий склад перегруповується, відходить на інші, більш вигідні позиції", - наголосив Лиховій.

За його словами, на Авдіївському напрямку за добу наші захисники відбили 14 атак ворога.

Нагадаємо, що військовий оглядач Денис Попович розповів про цілі росіян на Авдіївському напрямку. Росіяни не припиняють свої спроби просуватись на Авдіївському напрямку. Вони перегруповуються та перекидають нові резерви.

Військовий ЗСУ розповів, що на Запоріжжі "гаряче", росіяни відтворюють "авдіївські події". Окупанти заходять, намагаються зачепитися малими піхотними групами за якусь будівлю, обладнати вогневу точку.

Хто такий Дмитро Лиховій

Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996—2015). Із грудня 2023 року — капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

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