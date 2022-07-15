Залп дістане до Криму: ЗСУ отримають ракети для HIMARS, які б'ють на 300 км - Резніков

Україна отримає більше зброї з довшим радіусом дії, підкреслив міністр оборони.
Україна отримає від західних партнерів снаряди для РСЗВ HIMARS, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.
Як заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Financial Times, цей процес є поетапним.
"Ми доводимо, що можемо ювелірно використовувати їх зброю і точно потрапляти в цілі, і отримуємо більше зброї, та ще з більш довгим радіусом дії", - зазначив міністр.
"До кінця цього року відбудуться серйозні зміни на полі бою на користь України", - додав Резніков.
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Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.
Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.
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