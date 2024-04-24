У Києві біля військкоматів великі черги: чому чоловіки не можуть оновити дані

Жителька Києва розповіла про те, що її син вже третій день не може потрапити до військкомату, нібито через повільну роботу ТЦК.

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У військкоматах великі черги / колаж: Главред, фото: Facebook, УНІАН

16 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Після цього біля військкоматів Києва утворилися черги.

Військовозобов'язані чоловіки хочуть оновити свої дані, однак не всім вдається це зробити через нібито повільне обслуговування, повідомила мешканка столиці Юлія Бартле на своїй Facebook-сторінці.

"9.30 прийом у військкоматі, який має бути з 9.00 до 13.00, досі не почався. Потрапити у військкомат зможе не більше 10-20 людей. Вчора пройшло 24 людини, позавчора 10. В черзі біля ста, і люди приходять. Тобто закон прийняли, люди хочуть оновити данні, а зробити не можуть", - написала вона. відео дня

У Києві черги біля військкомату / фото: Facebook

Жінка розповіла, що її молодший син, якому потрібно поновити документи, цього дня 39 у черзі і приходить він сюди уже третій день. При цьому, займати чергу доводиться близько 6 ранку.

"Запрошую журналістів до військкомату одного з районів Києва постояти разом", - додала Юлія.

В черговий раз, коли жінка із сином прийшла під стіни військкомату, було вже близько 24 людей.

"Пройшло сьогодні людей 20-24. Десятку людей, що до останнього лишалися під проливним дощем, пообіцяли завтра прийняти з 9.00 ранку. Переписали прізвища і дали надію, що цей список буде діяти завтра і не потрібно знов займати чергу з 6 ранку. Чи можна дані оновити через ЦНАП - в них немає такої послуги і чи буде - невідомо", - написала жінка у дописі.

Вона також наголосила, що із такою проблемою зараз зіштовхуються ті, хто свідомо хоче оновити свої данні у військкоматах.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Згідно з чинним законодавством, новий закон набуде чинності через місяць після підписання главою держави. Передбачено бронювання від призову до Збройних сил України військовозобов'язаних.

Закон про мобілізацію офіційно опубліковано. 17 квітня закон про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України". Він набуде чинності 17 травня 2024 року.

Військкомат у Києві розшукує понад 5 тисяч осіб. Поліція міста Києва з'ясувала місцезнаходження 1416 громадян і доставила їх у військові комісаріати для складання адміністративних протоколів. Щодо ще 4955 осіб триває робота зі з'ясування їхнього місцезнаходження.

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