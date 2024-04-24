Зі скаргами і лайкою: українці блокували паспортний сервіс у Варшаві через нові обмеження

Громадяни, які не змогли отримати паспорти, не вірять у "технічну причину" і вимагають повернення грошей.

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Нові обмеження для військовозобовʼязаних за кордоном - деталі на Главреді / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Деякі українці блокували паспортний сервіс у Варшаві після впровадження МЗС України обмежень щодо видачі документів військовозобовʼязаним за кордоном.

Як повідомляє Радіо Свобода, через протести і шквал обурення працівники паспортного сервісу "Документ" були змушені проводити охочих подати документи через чорний хід.

Вказується, що ті, хто сьогодні, 24 квітня, прийшли з надією отримати готові паспорти не вірять, що причина саме технічна - думають, що через закон про мобілізацію. Люди вимагають або паспортів або повернення грошей. Наполягають, щоб їм дали письмову відмову видати паспорт і планують писати скарги на електронну пошту ДП "Документ".

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В ДП "Документ" ситуацію наразі журналістам не коментували.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

"Мітинг" українських чоловіків у ДП "Документ"

Напередодні проросійськими Телеграм-каналами, зокрема прокремлівським "рупором" "Страна", поширювалися відео конфлікту у паспортному сервісі Варшави.

Стверджувалося, що українські чоловіки нібито влаштували "мітинг", блокуючи послуги сервісу, допоки їм не видадуть замовлені паспорти.

Черги у ДП Документ у Варшаві 24 квітня - дивіться відео:

Обмеження за кордоном - що відомо про рішення МЗС для військовозобовʼязаних

Пізно ввечері 22 квітня у ЗМІ просочилась новина про запровадження обмежень для військовозобовʼязаних за кордоном - зокрема скасування права на надання консульських послуг. Журналісти посилались на відповідний документ МЗС. Вказувалося, що обмеження тимчасові і стосуються вони подальших розʼяснень щодо нового закону про мобілізацію.

Вже вдень 23 квітня в МЗС фактично це підтвердили.

"Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", - наголосив Кулеба.

Консульські послуги надаються за умови одночасного оновлення військово-облікових даних призовників. Військово-облікові документи перевірять працівники консульств.

Кого стосуються обмеження і чи є винятки - читайте у матеріалі Главреда.

Закон про мобілізацію - основні положення / Інфографіка Главреда

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