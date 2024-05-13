"Приліт" був за кілька кілометрів від Путіна: дивовижні деталі ударів по РФ

Українські захисники застосовують українські дрони "Лютий".

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Український дрон "Лютий" вдарив за кілька кілометрів від Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Українські інженери розробили дрон "Лютий" і вдарили ним по території РФ. Один з ударів був по вертолітному майданчику в районі Сочі за кілька кілометрів від російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Українська правда.

Першу серійну партію дронів виготовили наприкінці серпня 2023 року. Уже 28 серпня Сили спецоперацій ЗСУ вдарили ними по базі 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ у Криму, в Перевальному. Наприкінці вересня 2023 року українські бійці запустили дрон із Чернігівської області та вдарили ним по нафтобазі біля аеродрому в Сочі.

"Це був єдиний аеродром тоді, який працював у росіян на Чорному морі. Це був тріумф", - розповів один з учасників операції. відео дня

1 жовтня наші сили знову вдарили по району Сочі. Тоді під ударом опинився вертолітний майданчик, на якому були й ті судна, що обслуговували резиденцію диктатора Володимира Путіна. Варто зазначити, що на момент удару "директор" Росії був у 12-ти кілометрах від "прильоту".

"Ми вдарили по їхньому вертолітному майданчику, посікли кілька вертольотів. Але ми спочатку не знали, що за день до того, як ми влупили по цьому Адлеру, там Путін зустрічався з Токаєвим. Путін був за 12 кілометрів від місця, куди прилетів другий "Лютий". Нам потім це підтвердили ... Коли прилетіло в Сочі, вони думали, що це десь із корабля або, може, з Грузії з гір. Вони навіть не припускали, що це з України прилетіло. А потім одразу після цього прилітає в Санкт-Петербург - на інший взагалі край країни. Для них це був нормальний шок", - ідеться в повідомленні.

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Як писав Главред, унаслідок удару по аеродрому Джанкоя було знищено або пошкоджено, зокрема, 4 установки С-400 і 3 РЛС.

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