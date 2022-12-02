"Обстріл може бути масованим": у ЗСУ попередили, що ймовірність ракетної атаки РФ дуже висока

У ЗСУ попередили, що ймовірність ракетної атаки РФ дуже висока/ Telegram Кирило Тимошенко, скрін

Ймовірність нового російської ракетного удару по Україні дуже висока, і цей обстріл може бути масованим.

Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Проте вона зазначила, що українці не повинні жити "в режимі очікування".

"Саме тому ми акцентуємо увагу на тому, що імовірність удару висока. Він може бути дуже масованим. Але не варто напружувати себе настільки, щоб його чекати", – сказала вона.

За словами Гуменюк, Росії лише на руку, якщо українці перебувають у паніці та очікуванні ракетного удару – це один з елементів гібридної війни.

Проте українцям варто підготуватися до можливого обстрілу, адже він може мати серйозні наслідки. Якщо вони будуть довготривалими, то на їхнє усунення знадобиться деякий час.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше у Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька "досить великих" атак. На російських аеродромах останніми днями спостерігається повітряна активність.

Начальник пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час, і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресорка може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

Секретар РНБО Олексій Данілов в умовах постійних прогнозів щодо нового масованого ракетного удару РФ закликав українців не хвилюватися і не бути "в режимі очікування". Він наголосив, що система оповіщення у разі загрози оперативно про це повідомить.

Читайте також: