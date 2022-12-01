"Влада вас попередить": Данілов зробив важливу заяву про наближення ракетних ударів РФ

Данілов закликав українців не бути в "режимі очікування".ракетного удару/ УНІАН, Reuters

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в умовах постійних прогнозів щодо нового масованого ракетного удару РФ закликав українців не хвилюватися і не бути "в режимі очікування".

Він наголосив, що система оповіщення у разі загрози оперативно про це повідомить. Про це Данілов сказав в ефірі телемарафону.

"Я хочу всіх заспокоїти. Коли буде ракетний обстріл, влада обов'язково вас про це буде повідомляти. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Живіть своїм життям, яке і так складне", – сказав секретар РНБО.

Він нагадав, що українська система оповіщення уже не раз довела свою ефективність.

Також Данілов закликав українців довіряти лише офіційним джерелам інформації, адже країна-агресорка Росія зараз робить багато "вкидів" в інформаційний простір щодо можливого масованого ракетного обстрілу.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше у Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька "досить великих" атак. На російських аеродромах останніми днями спостерігається повітряна активність.

Лідер праворадикальної організації С14 (Рух суспільство майбутнього) Євген Карась в інтерв'ю Главреду розповів, яка мета ракетних ударів Росії зараз. За його словами, окупанти хочуть закошмарити українців.

Начальник пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час, і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресорка може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

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