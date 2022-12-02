'Як на голках': Жданов розповів, як росіяни знайшли новий спосіб 'кошмарити' українців

Жданов назвав новий спосіб Росії тримати українців в напрузі / УНІАН, ua.depositphotos.com

Російські окупаційні війська спеціально піднімають літаки в повітря, щоб в українських містах оголошували сигнал повітряної тривоги. Росіяни обрали таку тактику, щоб лякати українців, оскільки малоймовірно, що літаки випускатимуть ракети. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Я так розумію, що вони хочуть заводити їх на бойове чергування, і щоб вони перебували в повітрі якомога довше, практично цілодобово. І ми з вами будемо сидіти, як на голках, в очікуванні сигналу повітряної тривоги. У них під крилами ракети і ми будемо просто очікувати пуску цих ракет, але я думаю, що навряд чи вони це можуть застосувати", - розповів Жданов.

За його словами, пуск ракет з літаків буде не таким ефективним, оскільки витрачається дуже багато палива. Окрім того, як зазначив експерт, екіпажі все одно треба приземляти і дати їм відпочити, адже пілоти не можуть тримати стільки часу штурвал в руках.

Жданов також підкреслив, що російські літаки бояться заходити в повітряний простір України, тому що наша авіація почне давати потужну відсіч. Тому командування РФ перемістило свої літаки поближче до Каспійського моря.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше у Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька "досить великих" атак. На російських аеродромах останніми днями спостерігається повітряна активність.

Начальник пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час, і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресорка може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

Секретар РНБО Олексій Данілов в умовах постійних прогнозів щодо нового масованого ракетного удару РФ закликав українців не хвилюватися і не бути "в режимі очікування". Він наголосив, що система оповіщення у разі загрози оперативно про це повідомить.

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