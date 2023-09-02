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Буданов виніс вердикт "перемовинам" з Росією: її мета - вбивства

Андрій Ганчук
2 вересня 2023, 12:24 оновлено 2 вересня, 12:30
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Україні немає жодного сенсу вести перемовини з країною-агресоркою Росією, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Буданов, війська РФ
Говорити з відкритими вбивцями немає сенсу - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

У перемовинахх з Росією немає сенсу, тому що Москва ставить собі за мету вбивства. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

В інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук він вирішив утриматися від прямої відповіді на питання про "мирні" перемовини з РФ.

"Я утримуюся від прямої відповіді на поставлені вами питання. Єдине, що прокоментую, говорити з відкритими вбивцями немає сенсу, тому що все, що вони хочуть — це тебе вбити", - підкреслив Кирило Буданов.

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Перемовини України та Росії

Україна ніколи не піде на діалог з РФ, якщо вона не забере війська, говорив президент Володимир Зеленський. Гарант сказав, що Київ не погодиться на сценарій замороженої війни.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше говорив, що Україну почнуть агітувати за перемовини з РФ цієї осені. Однак Київ здобуде перемогу по всіх фронтах.

Путін виведе війська з України і сяде за стіл перемовин, вважає колишній глава ЦРУ Девід Петреус. На його думку, Росія може розпастися за підсумками поразки у війні проти української держави.

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ГУР війна Росії та України Кирило Буданов мирні переговори з Росією
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