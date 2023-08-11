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Наближення виборів у США: посол відповів, чи посадять Україну за стіл переговорів

Аліна Дембіцька
11 серпня 2023, 23:15 оновлено 11 серпня, 23:36
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Корсунський зауважив, що Путін не хоче розпалювати конфлікт з НАТО, але має намір підірвати єдність між країнами трансатлантичної спільноти.
Владимир Зеленский, Владимир Путин
Посол відповів, чи посадять Україну за стіл переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот

Західний світ хоче, аби Україна здобула перемогу у війні, яку розв'язала країна-агресорка Росія. Водночас там бажають, щоб після перемоги України процес фрагментації РФ був контрольованим. Таку думку висловив надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський в інтерв'ю ТСН.ua.

"Вони (США та інші західні партнери – ред.) розуміють небезпеку, але вони зовсім не хочуть, щоб це стало реальною Третьою світовою війною. Бачення таке, що треба, щоб Україна перемогла, але щоб вона перемогла так, щоб руйнування Росії відбувалося контрольованим чином. Найімовірніше, бачення таке, як мені здається. Водночас я абсолютно не бачу кроків і, я думаю, що це не так, що начебто нас примушують до якихось переговорів на умовах, які нас не влаштовують. Я думаю, що це абсолютно вигадка російська", - сказав дипломат.

Корсунський зауважив, що Путін не хоче розпалювати конфлікт з НАТО, але має намір підірвати єдність між країнами трансатлантичної спільноти. З цією метою він буде спрямовувати всі можливі зусилля на провокування країн східного флангу Альянсу.

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"Я думаю, що чим далі, тим більше ми будемо бачити підтримку нашої позиції. Не те, щоб засадити нас за стіл переговорів, а щоб сформувати політичний пул країн, який продемонструє Росії, що "ти є вигнанцем, і міряти свою країну лінійкою не треба"… Цивілізований світ турбується про те, щоб нових війн не виникло. Оцей процес радше буде", - резюмував посол.

Переговори України та РФ

Нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба висловився про переговори з РФ та наголосив, що ніхто і ніколи не побачить Путіна і Зеленського за одним столом. Кулеба наголосив, що російський диктатор Володимир Путін – не партнер для переговорів.

Якщо коли-небудь будуть мирні переговори, їх ініціюватиме Україна, так вважають у Держдепі США. Країна-агресорка Росія на даний момент відмовилася брати участь у змістовних мирних переговорах.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чому Росія хоче переговорів та які плани має, якщо Україна на це піде. Як зазначив Подоляк, росіяни хочуть затяжного конфлікту. Вони не хочуть переговорів, настання миру та не виконуватимуть жодних домовленостей. Вони хочуть зменшення інтенсивності вогню, залишити за собою лінію розмежування та частково окуповану територію.

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