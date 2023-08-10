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"Ніколи не побачимо Путіна і Зеленського за одним столом": Кулеба висловився про переговори з РФ

Анна Ярославська
10 серпня 2023, 12:30 оновлено 10 серпня, 12:37
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Російський диктатор Володимир Путін - не партнер для переговорів. Він скоїв забагато дуже серйозних злочинів, сказав глава МЗС України.
Зеленський, Кулеба, Путін
Кулеба висловився про переговори Зеленського та Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Київ зможе вести переговори з країною-агресором Росією лише після виведення окупаційних військ з території України. Однак переговори будуть не з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Путін - не партнер (для переговорів, - ред.). Він вчинив забагато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні способи опосередкованої боротьби. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна і Зеленського за одним столом", - сказав Кулеба.

Домогтися того, щоб РФ вивела свої війська з території України можна кількома способами.

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"Цієї мети можна досягти за допомогою війни та дипломатії. З першим справляються наші генерали, їхнє завдання - підштовхнути росіян до відступу і зрозуміти, що говорити краще, ніж воювати. Я дбаю про дипломатію і діалог, коли це можливо", - сказав Кулеба.

Також глава МЗС прокоментував можливість переговорів з РФ до повного виведення окупаційних військ РФ з України.

"Ми не віримо росіянам на слово, ніхто при здоровому глузді не повірить. Перш ніж піти (на компроміс щодо переговорів, - ред.), ми хотіли б переконатися, що він серйозний, а не обман. Що росіяни потім не повернуться, щоб знову атакувати нас. Я розумію ці питання та їхнб логіку, але я не можу дати однозначних відповідей, тому що їх немає, на кону життя мільйонів людей", - сказав Кулеба.

У Держдепі оцінили шанси на зустріч Зеленського і Путіна

Представник Держдепу США Меттью Міллер заявив, що рішення про те, чи потрібно зустрічатися з Путіним, повинен ухвалювати президент Зеленський, передає Європейська правда.

"Ми чітко дали зрозуміти, що коли мова йде про визначення майбутнього України, то тут в першу чергу вирішує Київ, і це стосується будь-яких потенційних переговорів", - так прокоментували в Держдепі ініціативу президента ОАЕ організувати в Дубаї на кліматичній конференції зустріч президентів України та Росії.

"Зеленський вже давно, зокрема ще до початку цієї (повномасштабної) війни, дав зрозуміти, що він відкритий до розмов з Росією, де Москва поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України. Тому нехай він сам вирішує, коли буде готовий або коли вони матимуть такі розмови. Але перешкодою завжди було і залишається те, що Путін не відмовився від своїх імперіалістичних цілей, від своєї віри в те, що Україна, за його словами, не є справжньою країною, і не вивів свої війська за її кордони", - додав Міллер.

ОАЕ хочуть організувати зустріч Зеленського і Путіна

В Об'єднаних Арабських Еміратах заявили про ініціативу організації зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд планує організувати зустріч лідерів України і РФ під час Конференції ООН зі зміни клімату, яка відбудеться 30 листопада 2023 року в Дубаї.

Зазначається, що ініціатива з організації зустрічі йде від прохання Папи Римського Франциска в координації з деякими європейськими державами. Мета організації зустрічі полягає в тому, щоб почати діалог, який в майбутньому зміг би покласти край війні.

Зазначимо, раніше Зеленський назвав єдину умову для початку мирних переговорів з РФ. За його словами, українська сторона буде готова до переговорів після виходу ЗСУ на кордони 1991 року.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Кулеба війна Росії та України
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