ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор між РФ і Кримом до зими - Буданов

Російські окупанти у розпачі передчасно розгорнули резерви. У них є лише 80% особового складу і 55% техніки від необхідної кількості.

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Кирило Буданов спрогнозував терміни звільнення Криму / Фото УНІАН

Сили оборони України можуть встигнути розірвати сухопутний коридор Росії з окупованим Кримом до настання зими. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Economist.

"Перша оборонна лінія на найважливішій південній осі в Запоріжжі вже місцями пробита, а це означає, що операція щодо розриву сухопутних зв'язків між Росією і Кримом може бути завершена до настання зими", - сказав він.

Зазначається, що Україна, можливо, вже використовувала обмежену кількість своїх резервних військ, але тепер Росія, виділяє недостатні резерви, які вона не планувала розгортати до кінця жовтня.

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"Всупереч тому, що заявляє Російська Федерація, у неї немає абсолютно жодного стратегічного резерву", - підкреслив глава ГУР.

За його словами, 25-та російська загальновійськова армія, яку зараз передчасно розгорнули на східному фронті навколо Лиману і Куп'янська, має лише 80% особового складу і 55% техніки від необхідної кількості.

Крім того, Буданов вважає, що повільний темп просування проти окопаного і добре підготовленого ворога - це просто відображення реальності.

Глава ГУР не розуміє тих, хто передбачав швидкий крах російських ліній оборони.

"Олівець сильний чи слабкий? Це залежить від того, як на нього дивитися. Контрнаступ триває. В України ще є час. До настання брудного сезону ще понад місяць. І це факт", - зазначив Буданов.

Недавні заяви Буданова про війну в Україні

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів про завершення війни в Україні та назвав єдиний можливий варіант.

"Щодо моєї особистої позиції - це повернення до адмінкордонів 1991 року. Нічого тут змінитися не може, іншого варіанту завершення цієї війни не існує. Без цього конфлікт буде в тій чи іншій формі все життя", - говорив він.

Також Буданов спрогнозував ймовірні терміни завершення війни РФ проти України. На його думку, вона не буде довготривалою.

"Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо, передусім, по противнику", - заявив глава ГУР.

Буданов також говорив, що контрнаступ ЗСУ не зупиниться восени. Наступальні дії триватимуть у всіх напрямках, проте захисники України зіткнуться з серйозними труднощами.

Найважчою проблемою може стати те, що через наявність у росіян великої кількості протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) і дронів-камікадзе українським бійцям доведеться більшою мірою наступати "на ногах".

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