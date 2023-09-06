У Києві пролунали вибухи: що відомо про ракетний удар РФ по столиці

Рано вранці 6 вересня в Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Сили оборони Півдня повідомили про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу та не знімати роботу сил протиповітряної оборони.
07:14 - У ДСНС розповіли про наслідки ракетного удару РФ по Київській області.
"6 вересня ліквідовано загоряння на території торговельного підприємства, яке виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети. Жертв та постраждалих не виявлено", - йдеться у повідомленні.
06:39 - Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що ракетний удар по столиці був комбінованим.
З літаків стратегічної авіації Ту-95МС окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву було запущено ракети іншого типу, ймовірно – балістичного", - написав він.
"Всі ворожі цілі, що рухалися у напрямку столиці, були знищені силами та засобами ППО", - додав Попко.
05:57 - Мер міста Віталій Кличко підтвердив роботу ППО в столиці та закликав залишатися в укриттях.
"На столицю ще летять ракети", - написав він у Telegram.
О 5:50 у Київській міській адміністрації повідомили, що в місті працюють сили ППО.
Нічний удар РФ "Шахедами" по Одещині
Вночі 6 вересня російські окупанти атакували дронами-камікадзе "Шахед" Одеську область. Внаслідок атаки загинула людина - співробітник агропідприємства. Він зазнав тяжких поранень і помер у лікарні.
Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, упродовж майже трьох годин РФ атакувала Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками.
У кількох населених пунктах області зафіксовано руйнування та пожежі. Також пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.
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