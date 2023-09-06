УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Києві пролунали вибухи: що відомо про ракетний удар РФ по столиці

Анна Ярославська
6 вересня 2023, 06:04 оновлено 6 вересня, 07:52
10660
У Київській міській адміністрації повідомили, що в місті працюють сили ППО.
Ракетний удар
РФ завдала по Україні ракетного удару / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Рано вранці 6 вересня в Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Сили оборони Півдня повідомили про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу та не знімати роботу сил протиповітряної оборони.

07:14 - У ДСНС розповіли про наслідки ракетного удару РФ по Київській області.

відео дня

"6 вересня ліквідовано загоряння на території торговельного підприємства, яке виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети. Жертв та постраждалих не виявлено", - йдеться у повідомленні.

У Києві пролунали вибухи: що відомо про ракетний удар РФ по столиці
Наслідки ракетного удару по Київській області / Фото: t.me/dsns_telegram
У Києві пролунали вибухи: що відомо про ракетний удар РФ по столиці
Наслідки ракетного удару по Київській області / Фото: t.me/dsns_telegram
У Києві пролунали вибухи: що відомо про ракетний удар РФ по столиці
Наслідки ракетного удару по Київській області / Фото: t.me/dsns_telegram

06:39 - Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що ракетний удар по столиці був комбінованим.

З літаків стратегічної авіації Ту-95МС окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву було запущено ракети іншого типу, ймовірно – балістичного", - написав він.

"Всі ворожі цілі, що рухалися у напрямку столиці, були знищені силами та засобами ППО", - додав Попко.

05:57 - Мер міста Віталій Кличко підтвердив роботу ППО в столиці та закликав залишатися в укриттях.

"На столицю ще летять ракети", - написав він у Telegram.

О 5:50 у Київській міській адміністрації повідомили, що в місті працюють сили ППО.

Нічний удар РФ "Шахедами" по Одещині

Вночі 6 вересня російські окупанти атакували дронами-камікадзе "Шахед" Одеську область. Внаслідок атаки загинула людина - співробітник агропідприємства. Він зазнав тяжких поранень і помер у лікарні.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, упродовж майже трьох годин РФ атакувала Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками.

У кількох населених пунктах області зафіксовано руйнування та пожежі. Також пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Києва війна в Україні Вибух у Києві війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Окупанти готуються до втечі з Запорізької області – ЦНС

Окупанти готуються до втечі з Запорізької області – ЦНС

08:16 Україна
РФ вдарила по Україні дронами та балістикою: знищено 23 повітряні цілі

РФ вдарила по Україні дронами та балістикою: знищено 23 повітряні цілі

08:02 Україна
Нічний удар РФ "Шахедами" по Одещині: спалахнули пожежі, загинула людина

Нічний удар РФ "Шахедами" по Одещині: спалахнули пожежі, загинула людина

06:34 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:31

Банки і обмінники не приймуть: як зберігати долари, щоб не було цвілі

08:16

Окупанти готуються до втечі з Запорізької області – ЦНС

08:02

РФ вдарила по Україні дронами та балістикою: знищено 23 повітряні цілі

07:05

Оптична ілюзія для найкмітливіших: не усі зможуть знайти 8 серед нулів

06:35

Що означають слова "денді" і "джигун" та яке з них українське: відповідь Авраменка

Ядерна зброя не врятує РФ від неминучого програшу у війні - КочетковЯдерна зброя не врятує РФ від неминучого програшу у війні - Кочетков
06:34

Нічний удар РФ "Шахедами" по Одещині: спалахнули пожежі, загинула людина

06:17

Чи може РФ вдарити "ядеркою" з території Білорусі?Погляд

06:04

У Києві пролунали вибухи: що відомо про ракетний удар РФ по столиці

05:30

Чому не можна говорити фразу "спокійної ночі": все гірше, ніж може здаватися

Реклама
04:30

"В окупантів посиплеться все": Сотник сказав, після яких дій ЗСУ армія РФ почне тікатиВідео

03:27

Від цього школяр не відмовиться: 10 ідей, що дати їсти дитині в школу

03:05

Оу, мама: Міддлтон посвітила тілом в бікіні на італійському курорті

02:45

"Ризик дещо підвищився": Кочетков розкрив, чи можуть застосувати ядерку по Україні

02:05

Публіцист спрогнозував, що робитимуть "вагнерівці" після смерті Пригожина

01:32

Квіти ростимуть як скажені: потрібно лише додати у вазон котячий наповнювач

05 вересня, вівторок
23:57

Крим може бути звільнений мирним шляхом: експерт розповів подробиці

23:53

Повалій приїхала в окупований Луганськ розважати окупантів і хвалити терориста Путіна

23:22

Яке найбільше місто у світі: топ-10 за населенням та територією

22:54

"Мають отримувати більше": на кого із переселенців чекає збільшення виплат

22:46

"Народ Криму і Донбасу може мати свою точку зору": Кондратюк розповів, що робила колаборантка Марченко під час шоуВідео

Реклама
22:36

Зірку Венздей викинули з серіалу через сексуальні домагання - ЗМІ

22:30

Падіння "Шахеда" в Румунії: президент країни зробив заяву

22:19

Вріже 8-бальна буря: Україну накрив сильний геомагнітний шторм

22:14

Як Пригожин підписав собі вирокПогляд

21:45

З'явилась гостра реакція МЗС та ОП на слова Путіна про Зеленського

21:19

"Я однією ногою стою в могилі": у Лінди Євангелісти виявили рак грудей

21:16

Масової екстрадиції не буде: Веніславський відповів, чи варто переживати ухилянтам

20:59

На аеродромі "Енгельс" росіяни "захищають" літаки: обкладають їх шинами

20:16

Олексія Паніна затримали через п'яний дебош в ЕстоніїВідео

20:00

"Українці?": Путін влаштував допит своєму чиновнику просто під час трансляціїВідео

19:38

Погода в Україні зміниться: де вріже холоднеча, а де буде тепло

19:12

Що приготувати на сніданок: швидкі і гурманські рецепти для красивої трапези

19:03

АМУ звернулась до керівництва держави: "Військовий" ПДФО в громадах збереже систему оборони, яка здивувала світ актуально

19:00

Що не можна робити 7 вересня, щоб не втратити гроші: прикмети і заборони дня

18:59

"Буде допомагати ЗСУ": у ГУР розкрили плани російського льотчика Мі-8

18:50

Жінка показала, як приготувати неймовірний томатно-базиліковий соус на зиму

18:46

Чоловік поділився шаленим способом охолодження в спеку: потрібна підстилка для собаки

18:41

"Ситуація огидна": Путін нахабно накинувся з образами на ЗеленськогоВідео

18:32

"Залишилось лише одне місце": Жданов розкрив, звідки можуть наступати росіяни

18:19

Москву від БПЛА захищає арктичний "Панцир": генерал пояснив причинуВідео

Реклама
18:01

Хто з українок з 1 жовтня зобов'язаний стати на військовий облік: пояснення юриста

17:56

"Потрібні величезні гроші": експерт пояснив, чому Україна не може мати ядерну зброю

17:52

Будуть як нові: як відтерти подряпини з тарілок, щоб вони заблищали

17:39

Рада повернула електронне декларування, але є великий підступ

17:30

"Гаррі збирає урожай": Галкін показав, як дуріє з сином від Пугачової в Ізраїлі

17:29

Що за гру затіяв Ердоган?Погляд

17:13

"Потрібен чоловік, а не історична постать": Зеленська про стосунки з президентом

17:12

Хлопець зробив пропозицію дівчині на похоронах її матері: чому він так вчинив

17:02

СБУ повідомила про підозру путінському олігарху Фрідману: забезпечував РФ набоями

16:54

"Економлять ракети та б'ють дронами": у ЗСУ заявили про нову партію "Шахедів" у Росії

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти