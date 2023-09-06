У Києві пролунали вибухи: що відомо про ракетний удар РФ по столиці

У Київській міській адміністрації повідомили, що в місті працюють сили ППО.

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РФ завдала по Україні ракетного удару / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Рано вранці 6 вересня в Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Сили оборони Півдня повідомили про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу та не знімати роботу сил протиповітряної оборони.

07:14 - У ДСНС розповіли про наслідки ракетного удару РФ по Київській області.

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"6 вересня ліквідовано загоряння на території торговельного підприємства, яке виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети. Жертв та постраждалих не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ракетного удару по Київській області / Фото: t.me/dsns_telegram

Наслідки ракетного удару по Київській області / Фото: t.me/dsns_telegram

Наслідки ракетного удару по Київській області / Фото: t.me/dsns_telegram

06:39 - Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що ракетний удар по столиці був комбінованим.

З літаків стратегічної авіації Ту-95МС окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву було запущено ракети іншого типу, ймовірно – балістичного", - написав він.

"Всі ворожі цілі, що рухалися у напрямку столиці, були знищені силами та засобами ППО", - додав Попко.

05:57 - Мер міста Віталій Кличко підтвердив роботу ППО в столиці та закликав залишатися в укриттях.

"На столицю ще летять ракети", - написав він у Telegram.

О 5:50 у Київській міській адміністрації повідомили, що в місті працюють сили ППО.

Нічний удар РФ "Шахедами" по Одещині

Вночі 6 вересня російські окупанти атакували дронами-камікадзе "Шахед" Одеську область. Внаслідок атаки загинула людина - співробітник агропідприємства. Він зазнав тяжких поранень і помер у лікарні.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, упродовж майже трьох годин РФ атакувала Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками.

У кількох населених пунктах області зафіксовано руйнування та пожежі. Також пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

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