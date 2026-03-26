Буданов анонсував великий обмін полоненими: коли він відбудеться

Інна Ковенько
26 березня 2026, 20:12
Великий обмін полоненими з Росією може відбутися на Великдень.
Буданов анонсував великий обмін полоненими між Україною та РФ
Буданов анонсував великий обмін полоненими між Україною та РФ / Колаж: Главред, фото: скриншот, Володимир Зеленський

Головне:

  • Буданов анонсував про новий обмін полоненими з РФ
  • Очільник ОП сподівається, що великий обмін відбудеться на Великдень

Наступний обмін військовополоненими між Росією та Україною планують провести на Великдень, 12 квітня.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов на заході до четвертої річниці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Наша спільна робота триває щодня, переговори тривають і нові обміни будуть. Я дуже сподіваюся, що на Великдень ми всі побачимо великий обмін, а ми зробимо для цього все, що потрібно", - сказав він, звертаючись до учасників конференції "Разом заради повернення" з нагоди 4-ї річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Очільник ОП уточнив, що за час роботи Координаційного штабу відбулося понад 70 обмінів.

"За кожним із цих повернень, місяці надскладних переговорів і великої спільної роботи, президент України особисто тримає цей процес на контролі, він знає про кожне ключове питання і кожну складну ситуацію. Поруч з нами – наші партнери, без яких багато обмінів були б організувати дуже складно, а інколи, чесно кажучи, майже неможливо", - додав він.

Обмін полоненими між РФ та Україною — останні новини

Як писав Главред, 5 березня відбувся масштабний обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому з російського полону вдалося повернути 200 українських військових. З російського полону повертаються українські військові з різних підрозділів ЗСУ. Серед них - бійці Військово-морських сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Сил безпілотних систем, Десантно-штурмових і Повітряних сил. Також додому повернулися представники Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

5 лютого між Україною та Росією відбувся перший за довгий час обмін військовополоненими. У результаті додому з російського полону повернулися 157 українських військових.

Серед звільнених опинився військовий Назар Далецький, якого протягом кількох років вважали загиблим.

Того ж дня стало відомо і про звільнення з полону кримського татарина Руслана Куртмаллаєва, який провів у неволі майже чотири роки. Про це повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу та керівник Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв.

Буданов анонсував великий обмін полоненими: коли він відбудеться
Читайте також:

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

В небі над Україною зафіксували російські дрони з парашутами - для чого вони

В небі над Україною зафіксували російські дрони з парашутами - для чого вони

Буданов анонсував великий обмін полоненими: коли він відбудеться

Буданов анонсував великий обмін полоненими: коли він відбудеться

Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках фронту

Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках фронту

Останні новини

21:19

Скляні фляги в армії СРСР — недорога заміна металу чи вимушена необхідність

20:55

Великодній кошик 2026 вдарить по гаманцю: названо найдорожчий продукт

20:54

В небі над Україною зафіксували російські дрони з парашутами - для чого вони

20:33

Ранні посіви - що можна сіяти у відкритий ґрунт вже у березні

20:29

"Спецура" та танки-приманки: ЗСУ розгромили окупантів на важливому напрямку

Росія може вторгнутися в країни Балтії протягом 2026 року, гарантій успіху немає - ГорбачРосія може вторгнутися в країни Балтії протягом 2026 року, гарантій успіху немає - Горбач
20:12

Буданов анонсував великий обмін полоненими: коли він відбудеться

19:44

Чому гине розсада: що категорично не можна робити

19:41

Цей місяць стане переломним: на який знак зодіаку чекає доленосний квітень 2026

19:28

Україна — Швеція: онлайн трансляція вирішального матчу за вихід на ЧС-2026

Реклама
19:28

Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках фронту

19:25

Звільнили від росіян: в ДШВ повідомили про успіх на ключовій ділянці фронту

19:18

Чак Норріс двічі помирав: що відбувалося з актором

19:10

Навіщо Кремль веде політичну битву за Будапешт і Мінськ: Денисенко розкрив планПогляд

19:00

Що приготувати на Великдень - ідеальне меню для святкового столу

18:57

"Я його вирву": Кіркоров поскаржився на залежного сина

18:54

Тепло з Балкан йде на Львівщину: коли потеплішає до +17

18:33

Масований удар по Ленінградській області РФ - в Генштабі розкрили наслідки

18:27

Снаряди під питанням: Трамп заговорив про перенаправлення боєприпасів для України

18:25

Чи можна нести штучні квіти на цвинтар: позиція священника

18:08

Чи можна садити город до Благовіщення: священник розставив крапки над "і"Відео

Реклама
18:06

Стильні шкіряні куртки на весну: 5 незвичних моделей для всіх типів фігуриВідео

17:36

Весна підкине сюрприз: погода на Тернопільщині скоро потішить теплом

17:35

Чому у благодійники викидають пожертви громадян — працівниця здивувалаВідео

17:20

Псують інтер’єр: дизайнери назвали 6 речей, які треба негайно прибрати з вітальні

17:13

"У розшуку": відомого артиста затримали ТЦК у Чернігові

17:12

Вийде ідеально посмажена цибуля: дрібку чого слід додати прямо на сковорідку

17:07

Гороскоп на квітень 2026 року: один знак зодіаку стане героєм місяцяВідео

16:57

Жовтизна і розводи зникнуть за лічені хвилини: як вимити вікна до блискуВідео

16:33

На світлофорах в Україні з’явилося нове червоне коло: про що воно інформуєВідео

16:32

Чи буде завершення війни найближчим часом: Зеленський зробив ряд заяв

16:31

На Рівненщину суне потепління: синоптики назвали дату зміни погоди

16:04

"Це був маразм": зрадниця Марченко "вирішила вчити" Ігоря Кондратюка

15:55

Долар злетів, а євро стрімко полетів униз: свіжий курс валют на 27 березня

15:54

В РФ заявила про повне знищення російської армії на ключовому напрямку — що відомо

15:51

Житомирщину охопить різке потепління: коли очікується +20 градусів

15:46

Як красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026: діамантовий і веселковий ефектВідео

15:46

"У важкому стані": олень Борис вижив після аварії, як він виглядає заразВідео

15:30

Партія Гетманцева, Кіма, Терехова та Вілкула обійшла "Слугу Народу" за результатами опитування СОЦИС

15:10

Собаки втекли від викрадачів і подолали 17 кілометрів - зворушлива історія

14:44

Ніякий не "творог": як українською назвати цей кисломолочний продукт правильно

Реклама
14:39

Задоволений "тамбовський вовк" Жидков з'явився на свіжому фото разом із дружиною

14:27

"Спортивний Давос": в Буковелі пройде найбільший фестиваль Європи Bukovel Elite Sports Trophy

14:21

Гороскоп Таро на завтра, 27 березня: Близнюкам — наполегливість, Стрільцям — вміння слухати

14:17

"Замінила всі документи": LELEKA відмовилася від свого прізвища

14:09

В Україні подорожчає одна валюта: коли чекати на курсовий стрибок

13:53

Гороскоп на завтра, 27 березня: Ракам - радість, Терезам - страх

13:51

Росія розпочала весняний наступ: сержант розповів подробиці

13:25

Кім про майбутнє Збройних Сил: Я прихильник контрактної армії

13:15

Врятує сад від хвороб і шкідників: чим та коли обприскувати дерева навесні

13:11

Теплий період завершується: вже незабаром в Україну увірветься холод

