Буданов анонсував великий обмін полоненими: коли він відбудеться

Великий обмін полоненими з Росією може відбутися на Великдень.

Буданов анонсував великий обмін полоненими між Україною та РФ

Буданов анонсував про новий обмін полоненими з РФ

Очільник ОП сподівається, що великий обмін відбудеться на Великдень

Наступний обмін військовополоненими між Росією та Україною планують провести на Великдень, 12 квітня.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов на заході до четвертої річниці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Наша спільна робота триває щодня, переговори тривають і нові обміни будуть. Я дуже сподіваюся, що на Великдень ми всі побачимо великий обмін, а ми зробимо для цього все, що потрібно", - сказав він, звертаючись до учасників конференції "Разом заради повернення" з нагоди 4-ї річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Очільник ОП уточнив, що за час роботи Координаційного штабу відбулося понад 70 обмінів.

"За кожним із цих повернень, місяці надскладних переговорів і великої спільної роботи, президент України особисто тримає цей процес на контролі, він знає про кожне ключове питання і кожну складну ситуацію. Поруч з нами – наші партнери, без яких багато обмінів були б організувати дуже складно, а інколи, чесно кажучи, майже неможливо", - додав він.

Як писав Главред, 5 березня відбувся масштабний обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому з російського полону вдалося повернути 200 українських військових. З російського полону повертаються українські військові з різних підрозділів ЗСУ. Серед них - бійці Військово-морських сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Сил безпілотних систем, Десантно-штурмових і Повітряних сил. Також додому повернулися представники Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

5 лютого між Україною та Росією відбувся перший за довгий час обмін військовополоненими. У результаті додому з російського полону повернулися 157 українських військових.

Серед звільнених опинився військовий Назар Далецький, якого протягом кількох років вважали загиблим.

Того ж дня стало відомо і про звільнення з полону кримського татарина Руслана Куртмаллаєва, який провів у неволі майже чотири роки. Про це повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу та керівник Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

