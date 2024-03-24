Буданов назвав територію, про "повернення" якої мріє Росія

Війська агресора Росії мріють про повернення острова Зміїний. Проте вибити звідти українські війська вже нереально. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
У документальному проєкті ГУР. Битва за море він розповів про те, що ворожі війська регулярно завдають ударів бомбами і ракетами по Зміїному.
Також окупанти розглядали можливість проведення операції на острові, але так і не зважилися.
"Регулярно наносять ракетно-бомбові удари. Декілька разів проходила інформація і ми бачили її підтвердження - щодо проведення подібної операції, як ми свого часу проводили. Але не змогли вони на це піти, тому що вибити гарнізон з острова вже нереально", - підкреслив Кирило Буданов.
Хто такий Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
Бої за острів Зміїний
У Збройних силах України 30 червня 2022 року заявили, що війська РФ вимушено залишили острів Зміїний. До цього українські війська неодноразово завдавали ударів по їхніх позиціях. У результаті ворог змушений був тікати звідти на двох катерах.
Пізніше на той момент головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував кадри ударів української армії по ворогу на Зміїному і підтвердив інформацію про звільнення острова.
Що цікаво, тоді в Міноборони РФ заявили, що залишили Зміїний у рамках так званого жесту доброї волі.
У грудні минулого року після того, як сили оборони України збили бомбардувальник Су-24М біля Зміїного, у розвідці Британії розповіли, для чого війська РФ завдають ударів по острову. На їхню думку, окупанти спробували показати, що вони здатні впливати на події в Чорному морі.
Інші новини:
- На Заході вражені діями ЗСУ по крейсеру Москва та острову Зміїний - NYT
- Росіяни скинули 4 авіабомби і вдарили ракетами по Зміїному - ВК ЮГ
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