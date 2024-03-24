Буданов назвав територію, про "повернення" якої мріє Росія

Російські окупанти розглядали можливість проведення операції із захоплення острова Зміїний, проте не змогли її здійснити, сказав начальник ГУР Кирило Буданов.

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Окупанти не зможуть вибити війська України зі Зміїного - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Війська агресора Росії мріють про повернення острова Зміїний. Проте вибити звідти українські війська вже нереально. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

У документальному проєкті ГУР. Битва за море він розповів про те, що ворожі війська регулярно завдають ударів бомбами і ракетами по Зміїному.

Також окупанти розглядали можливість проведення операції на острові, але так і не зважилися.

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"Регулярно наносять ракетно-бомбові удари. Декілька разів проходила інформація і ми бачили її підтвердження - щодо проведення подібної операції, як ми свого часу проводили. Але не змогли вони на це піти, тому що вибити гарнізон з острова вже нереально", - підкреслив Кирило Буданов.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Бої за острів Зміїний

У Збройних силах України 30 червня 2022 року заявили, що війська РФ вимушено залишили острів Зміїний. До цього українські війська неодноразово завдавали ударів по їхніх позиціях. У результаті ворог змушений був тікати звідти на двох катерах.

Пізніше на той момент головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував кадри ударів української армії по ворогу на Зміїному і підтвердив інформацію про звільнення острова.

Що цікаво, тоді в Міноборони РФ заявили, що залишили Зміїний у рамках так званого жесту доброї волі.

У грудні минулого року після того, як сили оборони України збили бомбардувальник Су-24М біля Зміїного, у розвідці Британії розповіли, для чого війська РФ завдають ударів по острову. На їхню думку, окупанти спробували показати, що вони здатні впливати на події в Чорному морі.

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