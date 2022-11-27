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На Заході вражені діями ЗСУ по крейсеру Москва і острову Зміїний - NYT

27 листопада 2022, 07:45

Захід має достатні запаси військової техніки, щоб забезпечити армію України для її протистояння агресії Росії, вважають експерти.

ВСУ, Зміїний
Армія України на Зміїному і з крейсером Москва продемонструвала винахідливість - ЗМІ / Колаж Міноборони РФ, facebook.com/arut.papoian

Країни-союзники Києва захоплюються майстерністю, яку ЗСУ демонструють на полі бою проти військ Росії. У НАТО захоплюються нищівним ударом по флагману Чорноморського флоту "Москва" і відбиттю у окупантів острова Зміїний. На думку експертів, у Заходу достатньо зброї, щоб продовжувати допомагати Україні.

Журналіст The New York Times пишуть, що в Альянсі українські збройні сили називають "армією Мак Гайвера". Порівняння - відсилання до старого серіалу, в якому герой проявляє винахідливість і імпровізує всім, що попадається йому під руку.

Як відзначають аналітики, ЗСУ зуміли адаптувати зброю, яку передав їм Захід, під особливості свого фронту, і показали винахідливість при знищенні крейсера Москва і звільненні острова Зміїний.

"Наприклад, для обстрілу російських позицій на Зміїному українці поставили "Цезарів" з дальністю дії 40 кілометрів на баржі і відбуксирували їх на 10 кілометрів, щоб вразити острів, який знаходився в 50 кілометрах. Це здивувало французів", - вказали аналітики.

Вони також акцентували увагу на знищенні ЗСУ флагмана Чорноморського флоту РФ.

"Україна потопила "Москву" своїми адаптованими ракетами і побудувала безпілотники, які можуть атакувати кораблі в морі", - сказали аналітики.

Також у матеріалі підкреслюється, що на Заході експерти вважають достатніми запаси військової техніки для подальшого забезпечення потреб військ України на полі бою.

Нагадаємо,14 квітня сили оборони України завдали нищівного удару по крейсеру Москва. Корабель був флагманом Чорноморського флоту ВМС країни-агресора Росії. Крейсер затонув після удару ЗСУ ракетами Нептун.

30 червня стало відомо, що російські окупанти під тиском атак ЗСУ змушені були залишити острів Зміїний. Його вважають стратегічною точкою для контролю над Одесою. 7 липня на острові підняли прапор України.

Інші новини:

ЗСУ The New York Times острів Зміїний крейсер Москва
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