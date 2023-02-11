Росіяни скинули 4 авіабомби і вдарили ракетами по Зміїному - ПК Південь

Російські окупанти бомбили Острів Зміїний, скинувши 4 авіабомби.

Зміїний / Maxar Technologies

Російські окупанти скинули 4 авіабомби на Острів Зміїний. Також українська територія була обстріляна з берегового ракетного комплексу.

Одеська міськрада з посиланням на дані Повітряного командування "Південь" повідомляє, що острів атакували двома Су-24М.

Також з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму було застосовано 3️ протикорабельні ракети "Онікс", які влучили у прибережну зону.

"Двічі територію регіону атаковано авіацією. Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаних Придністров'ям районах, окупанти направили по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування", - йдеться в повідомленні.

Звільнення Зміїного

Раніше в оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ за їхніми позиціями на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач української армії Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі зміїного. Мовляв, це жест доброї волі.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає лише мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

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