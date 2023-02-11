"РФ натякає на розвиток подій на півдні": у ЗСУ прокоментували бомбардування Зміїного авіабомбами

Окупанти з одного боку намагаються "промацати" українську оборону, з іншого – створити картинку штучних перемог для своєї пропагандистської машини.

У ЗСУ сказали, навіщо росіяни скинули авіабомби на Зміїний/ Maxar Technologies, скрін

Російські загарбники в суботу, 11 лютого, скинули чотири авіабомби на український острів Зміїний. У Збройних силах України пояснили мету такого удару окупантів. По-перше, росіяни таким чином створюють штучну "картинку перемоги" для своєї пропаганди, по-друге, намагаються перевірити готовність захисників України до оборони.

По-третє, таким чином загарбники можуть натякати на розвиток подій на півдні та інших напрямках. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Атакували вони його авіабомбами. Це говорить про те, що вони натякають на розвиток подій, зокрема і на півдні", – зазначає Гуменюк.

Вона пояснила, що противник не має якихсь успіхів на півдні, якими можна було б похвалитися перед росіянами, тому вони намагаються принаймні таким чином створити потрібний для себе інформаційний фон. Цю штучну "перемогу" потім може використати їхня пропаганда.

Крім цього, окупанти таким авіаударом могли спробувати перевірити, наскільки готові українські військові до оборони, а також вивідати, чи не облаштували захисники України на острові якихось оборонних укріплень.

"Днями вони намагалися розвідувати, а пізніше вирішили продемонструвати свою "силу" та "присутність". Але що вони бомбили? Те, що самі там і позалишали", – підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, у ніч на 11 лютого російські окупанти скинули 4 авіабомби на острів Зміїний. Також з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму було застосовано 3️ протикорабельні ракети "Онікс", які влучили у прибережну зону Одеської області.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов зазначав, що Росія не почала одномоментний масштабний наступ, але зараз наступ йде на п'яти напрямках українського фронту. Це напрямок на Куп'янськ, Лиман, бої в районі Бахмута, Авдіївки та на Вугледарському напрямку. За його словами, це – лише перший етап масштабного наступу РФ, розвідка боєм.

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