Буданов на тлі річниці 'Іловайського котла': компроміс з Путіним - пастка

Сьогодні виповнюється десять років відтоді, як Україну приголомшила страшна звістка про підступний розстріл українських військових.

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Буданов наголосив, що компроміс з Путіним - пастка / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Одна з найстрашніших для українського війська битв у 2014 році під Іловайськом перетворилася на наймасштабнішу трагедію в часи АТО (ООС). Тоді ці події стали важливим уроком, що будь-який компроміс із Путіним - пастка. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Звертаючись до співробітників і співробітниць воєнної розвідки, Буданов нагадав, що, 29 серпня є важливою датою для кожного з них - День пам’яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

"Сьогодні виповнюється десять років відтоді, як Україну приголомшила страшна звістка про підступний розстріл українських військових, шлях яких пролягав через соняшникове поле. Тому традиційним символом пам’ятного дня став соняшник", - наголосив він. відео дня

Начальник розвідки також нагадав про запеклі бої між українськими захисниками та загарбниками РФ під Іловайськом впродовж місяця і обіцяний "зелений коридор", який став для сотень військових і добровольців дорогою смерті.

"Російські війська порушили домовленості та відкрили вогонь на знищення, розстрілявши українські колони на марші. Сотні військових і добровольців загинули, десятки зникли безвісти. Тоді ці події стали величезним уроком - Путіну нізащо не можна довіряти, будь-який компроміс із ним - це пастка", - підкреслив Буданов.

Іловайська трагедія Наприкінці серпня 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили у командування підкріплення. Однак, за словами бійців, підмога так і не надійшла. Тим часом російські військові обстріляли коридор, по якому за домовленістю повинні були виходити українські бійці. Українські військові зазнали значних втрат. За інформацією Генеральної прокуратури України, загинули 366 українських вояків, 429 дістали поранень, 300 потрапили в полон, близько 160 вважаються зниклими без вести. За даними військових експертів, кількість загиблих може становити до двох тисяч. Крім того, ВСУ зазнали втрат в озброєнні і військовій техніці на суму 300 млн грн. У серпні 2018 року Організація Об'єднаних Націй до четвертої річниці кривавих боїв за Іловайськ представила на суд громадськості свій звіт про порушення прав людини під час подій серпня 2014 року на Донбасі. Він ґрунтується на 80 інтерв'ю з цивільними Іловайська та прилеглих сіл, а також з колишніми військовополоненими. У доповіді ООН наводяться свідчення, що деяких українських військовослужбовців і добровольців, поранених в бою, бойовики добивали на полі бою.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляють аналітики Deep State, російська окупаційна армія має успіхи на Донеччині - вони просунулися в районах шести населених пунктів.

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