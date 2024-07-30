Битва за Торецьк є питанням найближчого часу, що відбувається у місті - DeepState

Загроза оточення підрозділів Сил оборони на схід від Нью-Йорка справді є, погоджуються українські незалежні аналітики.

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Бій за Торецьк відбудеться вже найближчим часом / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

Бої з росіянами на вівторок, 30 липня, точаться на Залізному і Північному підступах Торецька, ідеться у звіті OSINT-спільноти DeepState.

Напередодні у Мережі зʼявлялася інформація про нібито підхід росіян до міста, однак Центр протидії дезінформації стверджував, що інформація про прорив ворога безпосередньо в населений пункт не відповідає дійсності.

Тим не менше, як стверджують аналітики, російські окупанти продовжують насичувати живою силою приватну і багатоквартирну забудову у цих населених пунктах.

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"Найближчим часом ворог зосередить основні сили для захоплення териконів шахти імені Артема та шахти "Північна". Надалі вже спробує зайти в саме місто, а контроль над відвалами дасть значну перевагу", - прогнозують експерти.

По самому Торецьку б'є ворожа артилерія та КАБи. Противник спрямовує максимальні зусилля на знищення забудови для полегшення подальших штурмів.

"Початок битва за Торецьк є питанням найближчого часу. На жаль, поки немає успішного рецепту, як протистояти такій кількості піхоти без втрат позицій", - пишуть у DeepState.

Понад те, аналітики звертають увагу, що українським силам, які перебувають на схід від Нью-Йорка, справді загрожує оточення.

"Варто не забувати, що росіяни після окупації Залізного, можуть спробувати ударити в тил нашому угрупуванню у Нью-Йорку. Це не тільки погіршить умови для оборони селища, а й поставить під загрозу оточення сил, які перебувають східніше", - підкреслюють експерти.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - ситуація на Торецькому напрямку

Напередодні військовий аналітик Bild Юліан Рьопке заявив, що Сили оборони України можуть потрапити в котел під Торецьком.

На південний захід від Торецька війська країни-агресорки Росії досі не прорвали зміцнення ЗСУ, збудованих до лютого 2022 року. Але зараз окупанти наступають на місто із заходу через Залізне та Північне, а також з півдня через селище Нью-Йорк.

З 18 червня війська РФ активізували свої дії на Торецькому напрямку на південний захід від Часового Яру і на північний схід від Авдіївки після тривалого затишшя на цій ділянці фронту протягом 2024 року.

З даними ISW, росіяни залучили до цієї операції обмежену кількість ресурсів, що може означати, що війська РФ віддали перевагу поступовому просуванню в напрямку Торецька, а не проведення швидких маневрових атак.

Військовий оглядач Владислав Селезньов, своєю чергою, підкреслив, що на Торецькому напрямку загарбники застосували таку ж тактику, як і при наступі на Авдіївку. Використовуючи старі підземні інженерно-технічні споруди, вони фактично пробралися в тил до Сил оборони України.

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