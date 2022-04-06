Люди під руїнами перебували три тижні: з'явилися кадри повністю знищеної окупантами Бородянки

Бородянка / twitter.com/DefenceU

Міністерство оборони України оприлюднило відеозапис, який продемонстрував, що сталося з Бородянкою через російських окупантів.

Як повідомляють у Міноборони, місто фактично зруйноване.

"Тільки 42 дні тому 13 тисяч людей жило в цьому селищі. Російські окупанти принесли сюди смерть і руїну. Вони хотіли зробити те саме з усією Україною. Але наше військо відбило наступ. Тепер у Бородянці майорить український прапор", - пише Міноборони.

На кадрах можна побачити зруйновані будинки, вулиці, магазини і дороги.

Як розповів Антон Геращенко, тільки через три тижні в Бородянці рятувальники почали розбирати руїни будинків, які обрушилися після авіаційних ударів російських військових злочинців.

"Окупанти не дали рятувальникам дістатися руїн у Бородянці, ймовірно весь цей час люди перебували під завалами", - говорить він.

Нагадаємо, Бородянка була звільнена від російських окупантів 1 квітня. Коли орки покинули селище, від деяких будинків залишилися лише завали - російські загарбники стерли їх з лиця землі. Багато будинків українців пошкоджені і спалені в результаті бомбардувань.

Як розповів в.о. голови Бородянської селищної ради Георгій Єрко, російські загарбники розстрілювали людей прямо на вулицях, при цьому вони блокували евакуацію мирних жителів з міста.

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