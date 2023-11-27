"Брянська різанина" : у ЗСУ розкрили, як Patriot знищив авіацію РФ за п'ять хвилин

Ефективно відпрацював підрозділ ЗРК Patriot, який знищив відразу кілька одиниць авіації РФ.

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ЗСУ застосували ЗРК Patriot проти авіації РФ / Колаж: Главред, фото: defense.gov/John Hamilton, скріншот YouTube

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів подробиці знищення ЗРК Patriot п'яти одиниць російської авіації за п'ять хвилин над територією Брянської області 13 травня.

За його словами, ефективно відпрацював підрозділ ЗРК Patriot, який знищив одразу кілька одиниць ворожої авіації. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Новинарня".

"Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних Сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п'ять хвилин знищили відразу п'ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбили керованими авіабомбами наші північні регіони", - підкреслив представник ЗС. відео дня

За його словами, у ЗСУ жартома називають цю спецоперацію "Брянською різаниною". При цьому через деякий час після подій в Брянській області над Чорним морем був збитий ще один Су-35, після чого окупанти на деякий час перестали літати в тому районі, оскільки зрозуміли, що це небезпечно.

Ігнат уточнив, що ЗРК Patriot захищає столицю, проте незабаром нові дивізіони стануть основою для додаткових формувань ППО, адже ЗСУ отримають нові комплекси Patriot.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Знищення авіації РФ на Брянщині

Раніше повідомлялося про те, що ЗРК Patriot ЗСУ збив авіацію РФ на Брянщині. Юрій Мисягін розкрив деталі знищення ворожої авіації за допомогою ЗРК Patriot.

У мережі 13 травня опублікували інформацію про те, що у Брянській області на території РФ зазнали аварії військові літаки і вертольоти Повітряно-космічних сил російських окупантів.

Стали з'являтися відповідні фото і відео очевидців.

Спочатку йшлося про те, що за кілька годин "збили" два вертольоти – Мі-8 і Мі-34 – і військовий літак Су-34.

Пізніше з'явилися інші відомості, згідно з якими на Брянщині впали два літаки Су - 35 і Су-34, а також два вертольоти Мі-8. Опублікували й інші кадри падіння повітряних суден російських загарбників.

Крім того, в той же день з'явилося відео падіння ще одного Мі-8.

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