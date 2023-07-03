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Patriot ЗСУ збив авіацію РФ на Брянщині: у Мережі спливли несподівані деталі

Олексій Тесля
3 липня 2023, 21:46 оновлено 3 липня, 21:51
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Юрій Мисягін розкрив деталі знищення ворожої авіації за допомогою ЗРК Patriot.
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У ЗСУ розповіли про роботу ЗРК Patriot / скріншот

Підрозділи Збройних сил України за допомогою американського зенітно-ракетного комплексу Patriot знищили 3 вертольоти та 2 бойові літаки окупантів РФ, які бомбили мирні українські міста.

Про це написав народний депутат Юрій Мисягін в Telegram з посиланням на відео, опубліковане Повітряними силами ЗСУ з нагоди Дня зенітно-ракетних військ.

"Пам'ятаєте в Брянській області 13.05 російська армія втратила два винищувачі та три вертольоти? Ось український розрахунок ЗРК Patriot з позначками про їх знищення (перший рядок 13.05.2023)", — написав нардеп і прикріпив скріншот з відео.

відео дня

Він також розкрив деталі знищення ворожої авіації за допомогою ЗРК Patriot.

"Того дня ми змогли абсолютно непомітно підтягнути до кордону України американський зенітно-ракетний комплекс, який чітко відпрацював, знищивши всі російські цілі на території ворога", — додав Мисягін.

У мережі 13 травня опублікували інформацію про те, що у Брянській області на території РФ зазнали аварії військові літаки і вертольоти Повітряно-космічних сил російських окупантів.

Стали з'являтися відповідні фото і відео очевидців.

Спочатку йшлося про те, що за кілька годин "збили" два вертольоти – Мі-8 і Мі-34 – і військовий літак Су-34.

Пізніше з'явилися інші відомості, згідно з якими на Брянщині впали два літаки Су - 35 і Су-34, а також два вертольоти Мі-8. Опублікували й інші кадри падіння повітряних суден російських загарбників.

Крім того, в той же день з'явилося відео падіння ще одного Мі-8.

Більше новин:

Юрій Мысягин ЗРК Patriot Брянська область
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