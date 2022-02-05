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Британські ЗМІ написали про снайпера ЗСУ Олену Білозерську та показали відео ліквідації ворогів

5 лютого 2022, 12:00

Якщо Путін віддасть наказ про вторгнення в Україну Олена Білозерська готова стріляти по ворогах зі своєї гвинтівки "Зброяр Z-10", яку називає "Галею".

Олена Білозерська
На рахунку Олени Білозерської щонайменше 10 підтверджених ліквідацій / Колаж bilozerska.livejournal.com, скріншот

Британські видання The Sun і Daily Mail опублікували статті про 42-річну Олену Білозерську - офіцера Збройних сил України в запасі, яка була снайпером у складі ДУК Правий сектор та Української добровольчої армії (УДА). Також було опубліковано кадри з моментом ліквідації двох російських солдатів на Донбасі в зоні проведення ООС.

Відео було знято в серпні 2017 року перед Днем Незалежності України на передовій за допомогою тепловізійного приладу нічного бачення. На кадрах чути звуки трьох пострілів зі снайперської гвинтівки "Зброяр З-10", а також видно, як солдати падають в окопи в 200 метрах від неї.

Виданню Daily Mail Олена Білозерська розповіла, як у 2017 році їй вдалося ліквідувати одразу трьох бойовиків. Всього ворогів було шестеро.

"Тієї ночі я застрелила трьох. Два з них були тим, що ми називаємо "вантаж 200" (термін для позначення померлих, – ред.), а третій був "вантаж 300" (поранені, – ред.)", – розповіла Олена.

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Снайпер фіксувала ціль за допомогою тепловізійного прицілу нічного бачення. На кадрах показано, як спершу один бойовик виповзає з окопу. Через двадцять секунд лунає постріл ,спрямований в його тулуб. Далі йдуть ще два постріли.

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Відео можна подивитися тут. Увага! Відео 21+.

Чоловік Олени, рядовий Валерій Воронов, знаходився поруч з нею в окопі та збирав гільзи, які падали, коли вона стріляла. Пізніше він зробив для дружини срібну каблучку з вставленим в нього денцем патрона, слідуючи снайперській традиції часів Першої світової війни.

Білозерська зазначила, що не відчуває докорів сумління через жодного з чоловіків, убитих в бою за Україну. Вона розповіла британським журналістам, що на її рахунку щонайменше 10 підтверджених ліквідацій. При цьому Білозерська готова без вагань знову знищувати ворогів, якщо російські війська вторгнуться в Україну. Вона вважає, що вороги, які напали на її країну, заслуговують смерті.

"Коли ворог підповзає до нашої позиції, щоб убити мене, чи замислюється він, чи є у мене чоловік, батьки чи діти? Звичайно, ні", - зазначила Олена.

"Моральні страждання з приводу вбивства людини придумали люди, далекі від війни. Озброєний ворог - це не людина, а мішень. Ти берешся за зброю проти моєї країни - все, ти мішень. Якщо ви не приберете його вчасно, він може вбити вас або одного з ваших товаришів", - сказала військова.

читайте такожВійськової загрози для України з боку Росії зараз немає - Головнокомандувач ЗСУОлена була демобілізована з морської піхоти в 2020 році. Разом з чоловіком вони є членами територіальної оборони України та готові до захищати країну в разі потреби.

Білозерська вважає, що Путін не віддасть наказ про вторгнення, а нарощування його військ – це "тиск і залякування".

Разом з тим вона заявила, що, якщо це все ж станеться, то готова стріляти по ворогам зі своєї гвинтівки "Зброяр Z-10", яку називає "Галею".

"Якщо росіяни вирішать приїхати, я буду лише щаслива представити їх Галі", - сказала вона.

Як повідомляв Главред, німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

При цьому всіх "незговірливих" українських активістів планують відправити в концентраційні табори. Списки вже нібито складаються.

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