Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: що змінилося / ua.depositphotos.com

У східних регіонах України (а конкретно – на Донбасі) тривають запеклі бої між ЗСУ та російськими окупантами. Як видно з нової карти бойових дій, яку Міністерство оборони Великобританії опублікувало в Twitter, агресори йдуть у наступ на кількох ‒ чотирьох ‒ напрямках.

Крім того, кажуть Британські розвідники, посилилися бої між ЗСУ та російськими окупантами в Харківській області.

При цьому українські війська йдуть в потужні контратаки на східному і південному напрямках. Крім того, ЗСУ вдалося відтіснити окупантів з колишніх позицій в Запорізькій області.

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Нагадаємо, в попередньому зведенні розвідки Великобританії стверджувалося, що агресори з РФ зіткнулися з неймовірно потужною силою опору української армії - відразу після того, коли масово намагалися захоплювати і знищувати міста на Донбасі.

"Пройшов вже місяць жорстоких боїв. І зараз росіяни взяли під контроль більшу частину міської забудови Сєвєродонецька. Їх тактика ведення боїв у містах, яка передбачає масоване використання артилерійських засобів, призвела до великого збитку місту", - йдеться у зведенні.

Пізніше британські розвідники коментували заяви російських окупантів і підконтрольних їм луганських бойовиків про те, що скоро вони організовують "гуманітарні коридори ‒ нібито для того, щоб городяни могли виїхати в "безпечне місце" з Сєвєродонецька.

"Якщо городяни, які опинилися в пастці в Сєвєродонецьку, не приймуть пропозицію вийти через коридор, то росіяни, мабуть, будуть говорить – мовляв, ми робимо менше відмінностей між ними і українськими військовими цілями в місті", — підсумували британці.

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