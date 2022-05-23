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Ексшеф британської розвідки спрогнозував терміни відходу Путіна і назвав наступника

23 травня 2022, 07:59

Річард Дірлав очікує краху режиму Путіна протягом наступних 18 місяців.

Володимир Путін
Володимир Путін / Фото УНІАН

Вже в 2023 році президент РФ Володимир Путін буде відсторонений від влади, заявив колишній глава зовнішньополітичної розвідки Великобританії (MI-6) Річард Дірлав.

"Думаю, в 2023 році його не стане", - сказав Дірлав, зазначивши, що Путіну світить дорога в санаторій, пише DailyMail.

Він не виключив, що російський диктатор призначить наступника. В якості ймовірної кандидатури екс-розвідник називає секретаря СБ РФ Миколу Патрушева.

Дірлав зазначив, що очікує краху режиму Путіна протягом наступних 18 місяців.

"Економіка в безладді, санкції дійсно почнуть діяти протягом наступних трьох-шести місяців, буде дуже висока інфляція, і, крім того, у військовому відношенні це (вторгнення в Україну) повне фіаско", — додав Дірлав.

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Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

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